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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 гру, 2024 20:51
Hotab написав:Vadim_
на передке?
Глянь уважно в дзеркало назад. Можливо «в задке
»
Ориентація твоя каже сама за себе
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 17 гру, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:59
cherchiltank написав: Бетон написав:
на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
Десь фоном лунає пісня «фантазьор»)
Все таки рано в нас прибрали примусову психіатрію)
Шо вообще никуя никто и даже со скидкой не покупает?
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:09
Vadim_ написав:
Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.
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Господар Вельзевула
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:51
cherchiltank написав: Бетон написав:
на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
Десь фоном лунає пісня «фантазьор»)
Все таки рано в нас прибрали примусову психіатрію)
Откуда ты таксист с вонючих броваров что то знаешь? Твоё дело на ланосе работяг в 5 утра развозить.
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Бетон
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:08
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
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Бетон
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:12
Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда
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Бетон
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:23
Бетон написав:
уезжай отсюда
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Wirująświatła
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:25
Бетон написав:
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет.
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:33
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет.
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.
аналогічно.
можливо, краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
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