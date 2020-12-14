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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:40
Бетон написав:
краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
хотаб же как то живёт и чё? ну подумаешь чудовище. Скем не бывает.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:53
Wirująświatła написав: Бетон написав:
краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
хотаб же как то живёт и чё? ну подумаешь чудовище. Скем не бывает.
Честно говоря, не думаю что у хотаба печень такая же выносливая как у холявы.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:06
Господар Вельзевула
піду кулемета з сараю витягну та змажу.
Всі готуються. Віталіна теж змазує..
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Hotab
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:17
Hotab написав:Господар Вельзевула
піду кулемета з сараю витягну та змажу.
Всі готуються. Віталіна теж змазує..
ага готуються, як кравчук. триндів шо достане пістолет і буде стрілять у ворога. а здриснув самий перший
мєнти тікають попереду всіх.
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Бетон
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