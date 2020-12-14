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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12130121311213212133
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:40

  Бетон написав:краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
хотаб же как то живёт и чё? ну подумаешь чудовище. Скем не бывает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:53

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
хотаб же как то живёт и чё? ну подумаешь чудовище. Скем не бывает.

Честно говоря, не думаю что у хотаба печень такая же выносливая как у холявы.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:06

Господар Вельзевула


піду кулемета з сараю витягну та змажу.


Всі готуються. Віталіна теж змазує.. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:17

  Hotab написав:Господар Вельзевула


піду кулемета з сараю витягну та змажу.


Всі готуються. Віталіна теж змазує.. :oops:

ага готуються, як кравчук. триндів шо достане пістолет і буде стрілять у ворога. а здриснув самий перший
мєнти тікають попереду всіх.
Бетон
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