|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 гру, 2024 22:09
Vadim_ написав:
Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:08
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4087
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:12
Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4087
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:23
Бетон написав:
уезжай отсюда
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26407
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:25
Бетон написав:
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет.
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:33
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет.
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.
аналогічно.
можливо, краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4087
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 18 гру, 2024 06:09
Доброго дня, шановне панство!
Прошу поради в одному питанні. Є покупець з сумою: десь 70 відсотків безналом(цільова купівля квартири для ВПО по 280 постанові), 30 відсотків кеш в долларах. Оскільки по програмі є обмеження по квартирі, то такж пропонується укласти угоду з заниженою ціною квартири (приблизно на 20 відсотків).
Плюси, мінуси, підводні камені? Чи варто ввязуватись?
-
stardator
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.03.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:22
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет.
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.
аналогічно.
можливо, краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
Я тоже так говорил, пока мой город не начали обстреливать танками, минаметами, авиацией
теперь хорошо понимаю что жизнь дороже всей этой истории, жаль что люди в кабинетах этого не понимают
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25116
|16761095
|
|
|1374
|5481665
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57379
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|