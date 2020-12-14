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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12129121301213112132
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:09

  Vadim_ написав:Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села


Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:08

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села


Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.

Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко


Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:23

  Бетон написав:уезжай отсюда

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:25

  Бетон написав:Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо


Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет. :mrgreen:
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:33

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо


Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет. :mrgreen:
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.

аналогічно.
можливо, краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 06:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доброго дня, шановне панство!
Прошу поради в одному питанні. Є покупець з сумою: десь 70 відсотків безналом(цільова купівля квартири для ВПО по 280 постанові), 30 відсотків кеш в долларах. Оскільки по програмі є обмеження по квартирі, то такж пропонується укласти угоду з заниженою ціною квартири (приблизно на 20 відсотків).
Плюси, мінуси, підводні камені? Чи варто ввязуватись?
stardator
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:22

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко
Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо


Смотря у кого и для чего,пан Бетон. Наслушался я про рассказы ухилянтов в европах- я лучше тут останусь, вмру справжним героем. Или нет. :mrgreen:
А так то вот в Буковель собрался, кто-то еще с форума едет?
Покатаюсь на лижах последний раз.

аналогічно.
можливо, краще вмерти людиною ніж жити як чудовисько

Я тоже так говорил, пока мой город не начали обстреливать танками, минаметами, авиацией

теперь хорошо понимаю что жизнь дороже всей этой истории, жаль что люди в кабинетах этого не понимают
Феодал
 
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