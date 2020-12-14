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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131121321213312134>
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 13:58

  stardator написав:Доброго дня, шановне панство!
Прошу поради в одному питанні. Є покупець з сумою: десь 70 відсотків безналом(цільова купівля квартири для ВПО по 280 постанові), 30 відсотків кеш в долларах. Оскільки по програмі є обмеження по квартирі, то такж пропонується укласти угоду з заниженою ціною квартири (приблизно на 20 відсотків).
Плюси, мінуси, підводні камені? Чи варто ввязуватись?

Якщо единою причиною є обмеження по програмі, не бачу злого умисла.
Припишіть у договорі пункт, що в разі розірвання угоди купівлі - продажу продавець виплачує покупцеві повну сумму.
Нотаріуси в курсі як це сформулювати.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 14:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Припишіть у договорі пункт, що в разі розірвання угоди купівлі - продажу продавець виплачує покупцеві повну сумму.
Нотаріуси в курсі як це сформулювати.


а шо, добра стара схема з розпискою вже не діє?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 14:43

  kingkongovets написав:
UA написав:Припишіть у договорі пункт, що в разі розірвання угоди купівлі - продажу продавець виплачує покупцеві повну сумму.
Нотаріуси в курсі як це сформулювати.


а шо, добра стара схема з розпискою вже не діє?)

Договір нотаріально завірений, а розписка це орудіє труда рил з дипломом інститута фізкультури. Робити почерковедческую експертизу та ін в разі чого?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:07

  Феодал написав:конечно, так же как и Дамаск (город сказка, город мечта)

Дамаск — столиця та друге за величиною місто Сирії, одна з 14 провінцій. Відоме в Сирії під назвами Аль-Шам, та Місто Жасмину. Дамаск розташований на південному заході країни, поблизу ліванського кордону.

Одне з найстаріших міст світу. Вважається найстаршою з постійно населених столиць. Перші згадки — 2500 р. до н. е. Дамаск є головним культурним та релігійним центром Леванту

Думаю Дамаск це рокета на старті.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Припишіть у договорі пункт, що в разі розірвання угоди купівлі - продажу продавець виплачує покупцеві повну сумму.
Нотаріуси в курсі як це сформулювати.


а шо, добра стара схема з розпискою вже не діє?)

Договір нотаріально завірений, а розписка це орудіє труда рил з дипломом інститута фізкультури. Робити почерковедческую експертизу та ін в разі чого?
нормальна здрава людина ніколи договір з такими пунктами не підпише
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:28

  airmax78 написав:
  Феодал написав:конечно, так же как и Дамаск (город сказка, город мечта)

Дамаск — столиця та друге за величиною місто Сирії, одна з 14 провінцій. Відоме в Сирії під назвами Аль-Шам, та Місто Жасмину. Дамаск розташований на південному заході країни, поблизу ліванського кордону.

Одне з найстаріших міст світу. Вважається найстаршою з постійно населених столиць. Перші згадки — 2500 р. до н. е. Дамаск є головним культурним та релігійним центром Леванту

Думаю Дамаск це рокета на старті.

А Днепр???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:47

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:конечно, так же как и Дамаск (город сказка, город мечта)

Дамаск — столиця та друге за величиною місто Сирії, одна з 14 провінцій. Відоме в Сирії під назвами Аль-Шам, та Місто Жасмину. Дамаск розташований на південному заході країни, поблизу ліванського кордону.

Одне з найстаріших міст світу. Вважається найстаршою з постійно населених столиць. Перші згадки — 2500 р. до н. е. Дамаск є головним культурним та релігійним центром Леванту

Думаю Дамаск це рокета на старті.

А Днепр???

Треба дивитись.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 18 гру, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:50

  UA написав:
  stardator написав:Доброго дня, шановне панство!
Прошу поради в одному питанні. Є покупець з сумою: десь 70 відсотків безналом(цільова купівля квартири для ВПО по 280 постанові), 30 відсотків кеш в долларах. Оскільки по програмі є обмеження по квартирі, то такж пропонується укласти угоду з заниженою ціною квартири (приблизно на 20 відсотків).
Плюси, мінуси, підводні камені? Чи варто ввязуватись?

Якщо единою причиною є обмеження по програмі, не бачу злого умисла.
Припишіть у договорі пункт, що в разі розірвання угоди купівлі - продажу продавець виплачує покупцеві повну сумму.
Нотаріуси в курсі як це сформулювати.

любой суд этот пп признает неправомерным, если истец не предоставит железных доказательств, что эту разницу он оплатил наличными или как то еще. Поэтому к нотариусу + расписка + 2 свидетеля.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:07

  барабашов написав:А Днепр???


пан Барабашов,сидите и не рыпайтесь.Вы много в войну по Украине ездили? я-много, включая локацию визуального просмотра кацапской позиции (ну типа,ой,б*я,в той посадке уже кацапы). Полкан за рулем очень быстро оттуда уехал, что-то бормоча про дрон :mrgreen:
К чему веду? Что бы перенести свою тушку в другой город нужны правильные и легальные документы, иначе,тикая от приближающихся кацапов вы можете оказаться еще ближе к ним с лопатой в руке :mrgreen:
По ценам- покупать еще не время. Не упали цены настолько, насколько нужно. Вы ведь знаете Барто? я бы взял там одну-две квартирки квадратов по 50 под аренду, но баксов по 800, без ремонта,естественно.
Так вот. уй. и в Женеве,в которую прилетела ракета,промахнувшись по известному месту- квартиры покупают,причем сотрудники этого самого известного места.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:49

  барабашов написав:anduzenko
Не просто налом а синим налом
Желательно «свой» нотариус а не тот куда поведёт покупан
Потому что договор на а его стороне


Синий нал - це нові купюри?
stardator
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