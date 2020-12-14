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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 гру, 2024 18:50
Wirująświatła написав:Бетон
вы уже отошли от вчерашней депрессии?
Бетон написав:
люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно.
надеются что будет как в Крыму когда после аннексии недвижимость за короткий период подорожала х2-х3
Я все-таки повязую це із корупцією...для чого ще 6 квартир? невже людина яка своїм розумом змогла заробити таку сумму за короткий час не може знайти більш рентабельної інвестиціі? не вірю, скоріш за все це корупційне бабло і люди "легалізуються" через нерухомість
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:57
Бетон написав:
Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда
Настало время о*уительных историй (с)
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:00
stardator написав:
Доброго дня, шановне панство!
Прошу поради в одному питанні. Є покупець з сумою: десь 70 відсотків безналом(цільова купівля квартири для ВПО по 280 постанові), 30 відсотків кеш в долларах. Оскільки по програмі є обмеження по квартирі, то такж пропонується укласти угоду з заниженою ціною квартири (приблизно на 20 відсотків).
Плюси, мінуси, підводні камені? Чи варто ввязуватись?
Ну якшо знаєте шо робити потім із грн, то не бачу проблеми. Тим більше дешевше оцінки не вийде продати, тому просто не забути розписку взяти на кеш
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:59
Sidus написав:
Я все-таки повязую це із корупцією...для чого ще 6 квартир? невже людина яка своїм розумом змогла заробити таку сумму за короткий час не може знайти більш рентабельної інвестиціі?
не вірю, скоріш за все це корупційне бабло і люди "легалізуються" через нерухомість
Ну не біткоїн купляти ж "на всі"?))
Чи що б Ви зробили/куди вклали скажімо хоча б 10лямів грн?
Бо пасивних інвестицій, наче, НЕ існує!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 18 гру, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:00
ВП зі зданими новобудами легко продають по е-оселі квартири, в яких ціна вище 6 млн (з них 1 млн - гроші клієнта, 5 млн - максимально можливі взяті в кредит у держави) . Просто клієнт у ВП занесе не 1 млн грн, а наприклад 2 чи 3. Решту 5 дасть банк. Нотаріус (зазвичай прикормлений банківський) таку угоду оформляє.
Невже по 280 постанові там щось принципово інше?
Дивився сьогодні лівий берег:
Паркові Озера 2 і Новий Автограф.
Обидва зроблені цікаво, в Н.Автографі прям лоббі на вході , як в пристойному готелі. Максу б сподобалось))
По квартирам є свої плюси /мінуси.
Здивувала ціна паркінгів. В Н.Автографі по 40к і ті розпродані))
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:16
wild.tomcat написав: Бетон написав:
на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
то ви все продаєте і вже напівдорозі в польщу, то ви знову купуєте. якісь занадто плутані свідчення.
Я всё продал и готовился к выезду. Год судился, документы в порядке.
Получил отказ. Вы думаете, мне это нравится?
Нравится сидеть без семьи?
Приходится покупать что-то опять.
Как будто я в этой стране наплутал правила
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:18
stardator написав: барабашов написав:anduzenko
Не просто налом а синим налом
Желательно «свой» нотариус а не тот куда поведёт покупан
Потому что договор на а его стороне
Синий нал - це нові купюри?
Да
и проверяйте на плесень
И печати с тыльной стороны
Иначе дисконт будет или он же меньший, но с геморроем
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:34
Успіх написав: Sidus написав:
Я все-таки повязую це із корупцією...для чого ще 6 квартир? невже людина яка своїм розумом змогла заробити таку сумму за короткий час не може знайти більш рентабельної інвестиціі?
не вірю, скоріш за все це корупційне бабло і люди "легалізуються" через нерухомість
Ну не біткоїн купляти ж "на всі"?))
Чи що б Ви зробили/куди вклали скажімо хоча б 10лямів грн?
На такий бюджет із нерухомості краще коммерція пристойна, бо 5 квартир то замахаєшься адмініструвати, доведеться або багато часу витрачати, або шукати сервіси за %.
А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:53
барабашов написав: stardator написав: барабашов написав:anduzenko
Не просто налом а синим налом
Желательно «свой» нотариус а не тот куда поведёт покупан
Потому что договор на а его стороне
Синий нал - це нові купюри?
Да
и проверяйте на плесень
И печати с тыльной стороны
Иначе дисконт будет или он же меньший, но с геморроем
расчитываплся сегодня. Синими, воняют сильно. 8 купюр были с плесенью. Терминал привата сьел их нормально
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:54
Sidus написав: Бетон написав:
Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда
Настало время о*уительных историй (с)
Что тебя не устраивает? Ты хочешь чтобы все hyй сосали тоже или как?
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