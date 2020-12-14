Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Я все-таки повязую це із корупцією...для чого ще 6 квартир? невже людина яка своїм розумом змогла заробити таку сумму за короткий час не може знайти більш рентабельної інвестиціі? не вірю, скоріш за все це корупційне бабло і люди "легалізуються" через нерухомість
Ну не біткоїн купляти ж "на всі"?))
Чи що б Ви зробили/куди вклали скажімо хоча б 10лямів грн?
На такий бюджет із нерухомості краще коммерція пристойна, бо 5 квартир то замахаєшься адмініструвати, доведеться або багато часу витрачати, або шукати сервіси за %. А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
Яких 5 квартир за 10лямів? Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3!
Але відповідь прийнята - вкласти в комерційну нерухомість.
А якщо не 10лямів, а 1-1,5лями - то їх куди б Ви вклали?(бо в комерцію - це замало)
Sidus написав:А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
маєте досвід? будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного: суму податку в США (15%) суму податку тут (9% + 5% ВЗ), вже мінус 29% прибутку якого ще нема )) + "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими. нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік. по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" )) наведіть свої цифри/розрахунки.
Sidus написав:А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
маєте досвід? будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного: суму податку в США (15%) суму податку тут (9% + 5% ВЗ), вже мінус 29% прибутку якого ще нема )) + "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими. нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік. по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" )) наведіть свої цифри/розрахунки.
То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно. просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки )) крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно. просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки )) крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить. Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху