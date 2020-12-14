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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12132121331213412135
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:08

  Sidus написав:
  Успіх написав:
  Sidus написав:Я все-таки повязую це із корупцією...для чого ще 6 квартир? невже людина яка своїм розумом змогла заробити таку сумму за короткий час не може знайти більш рентабельної інвестиціі? не вірю, скоріш за все це корупційне бабло і люди "легалізуються" через нерухомість
Ну не біткоїн купляти ж "на всі"?))

Чи що б Ви зробили/куди вклали скажімо хоча б 10лямів грн?


На такий бюджет із нерухомості краще коммерція пристойна, бо 5 квартир то замахаєшься адмініструвати, доведеться або багато часу витрачати, або шукати сервіси за %.
А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало

Яких 5 квартир за 10лямів?
Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3! :)

Але відповідь прийнята - вкласти в комерційну нерухомість.

А якщо не 10лямів, а 1-1,5лями - то їх куди б Ви вклали?(бо в комерцію - це замало)
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Яких 5 квартир за 10лямів?
Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3!

Щось у вас калькулятор барахлить. 5 квартир за 10 лямів - це і є кожна по 2 лями в середньому.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:16

  Sidus написав:А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало

маєте досвід?
будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного:
суму податку в США (15%)
суму податку тут (9% + 5% ВЗ),
вже мінус 29% прибутку якого ще нема ))
+ "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими.
нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік.
по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" ))
наведіть свої цифри/розрахунки.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:17

  sergey_stasyuk555 написав:
  Sidus написав:А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало

маєте досвід?
будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного:
суму податку в США (15%)
суму податку тут (9% + 5% ВЗ),
вже мінус 29% прибутку якого ще нема ))
+ "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими.
нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік.
по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" ))
наведіть свої цифри/розрахунки.

То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:32

  Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.

зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.

зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?

Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить.
Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:41

І хто про що, а я про гривні!)))

  Faceless написав:
  Успіх написав:Яких 5 квартир за 10лямів?
Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3!

Щось у вас калькулятор барахлить. 5 квартир за 10 лямів - це і є кожна по 2 лями в середньому.

Та наче, не барахлить))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... TKZv8.html
або
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... VLvCQ.html
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