Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
маєте досвід? будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного: суму податку в США (15%) суму податку тут (9% + 5% ВЗ), вже мінус 29% прибутку якого ще нема )) + "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими. нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік. по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" )) наведіть свої цифри/розрахунки.
То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно. просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки )) крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно. просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки )) крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить. Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху
sergey_stasyuk555 написав:зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно. просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки )) крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить. Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху
Автоматичний обмін податковими даними між Україною і понад ста країнами світу запровадили цієї осені. Стартувала процедура 30 вересня, і стосується вона тих держав, які є частиною міжнародного глобального руху, так званого стандарту CRS, що переслідує мету забезпечити прозоре міжнародне податкове середовище. А це означає, що відтепер щороку як українські, так і закордонні фіскальні служби отримуватимуть дані про доходи й іноземні рахунки своїх резидентів.
думаю "виводити потроху на IB" вже не дуже варіант, високий ризик не тільки донарахувань, а ще й штрафів по ітогу. хоча б штрафи за КІК не діють на час воєнного стану, але це просто гетьманцев не добрався ще ))
интересная мысль. 11 лет прошло с первой переуступки в столице. я помню менеджера ещё девочкой с косичкой, а сегодня это взрослая женщина за тем же столом. попугай уже, видимо, видел всё в жизни, когда-то болтающий без умолку, сегодня - задумчиво молчит. наверное думает "как всё за..ло"
Бетон написав:тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ? вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?
Если сильно надо у другана спрошу,он точно выводил через вайз. Что спросить? Сообщение показать?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д. я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром