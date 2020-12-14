RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12132121331213412135
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:17

  sergey_stasyuk555 написав:
  Sidus написав:А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало

маєте досвід?
будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного:
суму податку в США (15%)
суму податку тут (9% + 5% ВЗ),
вже мінус 29% прибутку якого ще нема ))
+ "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими.
нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік.
по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" ))
наведіть свої цифри/розрахунки.

То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35751
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8099 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:32

  Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.

зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  Faceless написав:То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.

зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?

Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить.
Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35751
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8099 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:41

І хто про що, а я про гривні!)))

  Faceless написав:
  Успіх написав:Яких 5 квартир за 10лямів?
Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3!

Щось у вас калькулятор барахлить. 5 квартир за 10 лямів - це і є кожна по 2 лями в середньому.

Та наче, не барахлить))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... TKZv8.html
або
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... VLvCQ.html
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7296
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:58

  Faceless написав:
sergey_stasyuk555 написав:зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?

Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить.
Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху


Автоматичний обмін податковими даними між Україною і понад ста країнами світу запровадили цієї осені. Стартувала процедура 30 вересня, і стосується вона тих держав, які є частиною міжнародного глобального руху, так званого стандарту CRS, що переслідує мету забезпечити прозоре міжнародне податкове середовище. А це означає, що відтепер щороку як українські, так і закордонні фіскальні служби отримуватимуть дані про доходи й іноземні рахунки своїх резидентів.

думаю "виводити потроху на IB" вже не дуже варіант, високий ризик не тільки донарахувань, а ще й штрафів по ітогу.
хоча б штрафи за КІК не діють на час воєнного стану, але це просто гетьманцев не добрався ще ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ?
вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

интересная мысль. 11 лет прошло с первой переуступки в столице. я помню менеджера ещё девочкой с косичкой, а сегодня это взрослая женщина за тем же столом. попугай уже, видимо, видел всё в жизни, когда-то болтающий без умолку, сегодня - задумчиво молчит. наверное думает "как всё за..ло"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:15

  Бетон написав:тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ?
вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?

Если сильно надо у другана спрошу,он точно выводил через вайз. Что спросить? Сообщение показать?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 11.09.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:19

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ?
вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?

Если сильно надо у другана спрошу,он точно выводил через вайз. Что спросить? Сообщение показать?

спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12132121331213412135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2510, 2511, 2512
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25116 16761566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2024 12:45
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5481680
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4480)
18.12.2024 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.