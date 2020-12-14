RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12133121341213512136
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 01:38

  Бетон написав:спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром


Дословно переписка:
"а ты можешь дать ответ на такой вопрос?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром"

"Типа да. Или тизер"

"а ка квыглядит покупка сего пакета через тизер?"

"Єто форма оплаты если договоришься, а не метод"

Дружище был немногословен, думаю пиячил.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 11.09.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 03:55

  Успіх написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Яких 5 квартир за 10лямів?
Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3!

Щось у вас калькулятор барахлить. 5 квартир за 10 лямів - це і є кожна по 2 лями в середньому.

Та наче, не барахлить))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... TKZv8.html
або
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... VLvCQ.html

У місті Лева квартирки по 2,5куе/метр грєбуть?
барабашов
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 16.06.15
Подякував: 286 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 09:47

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром


Дословно переписка:
"а ты можешь дать ответ на такой вопрос?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром"

"Типа да. Или тизер"

"а ка квыглядит покупка сего пакета через тизер?"

"Єто форма оплаты если договоришься, а не метод"

Дружище был немногословен, думаю пиячил.

Спасибо. Понятно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 17.12.22
Подякував: 119 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:10

С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26438
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:15

  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две.
А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 17.12.22
Подякував: 119 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смотрю документы: 2023.10 мес.
покупка имущественных прав 700к. + Форвард. контракт 1.25 млн.
Курс тогда 37.5.

Продажа мне 54к$

Заработок за год аж 2 куе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 17.12.22
Подякував: 119 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12133121341213512136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sidus і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2510, 2511, 2512
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25117 16762488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2024 16:48
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5481892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аерок (2)
19.12.2024 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.