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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 01:38

  Бетон написав:спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром


Дословно переписка:
"а ты можешь дать ответ на такой вопрос?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром"

"Типа да. Или тизер"

"а ка квыглядит покупка сего пакета через тизер?"

"Єто форма оплаты если договоришься, а не метод"

Дружище был немногословен, думаю пиячил.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 03:55

  Успіх написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Яких 5 квартир за 10лямів?
Нормальні однухи з нормальним ремонтом і в нормальній локації - 2, ну максимум 3!

Щось у вас калькулятор барахлить. 5 квартир за 10 лямів - це і є кожна по 2 лями в середньому.

Та наче, не барахлить))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... TKZv8.html
або
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... VLvCQ.html

У місті Лева квартирки по 2,5куе/метр грєбуть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 09:47

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром


Дословно переписка:
"а ты можешь дать ответ на такой вопрос?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром"

"Типа да. Или тизер"

"а ка квыглядит покупка сего пакета через тизер?"

"Єто форма оплаты если договоришься, а не метод"

Дружище был немногословен, думаю пиячил.

Спасибо. Понятно
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:10

С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:15

  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две.
А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смотрю документы: 2023.10 мес.
покупка имущественных прав 700к. + Форвард. контракт 1.25 млн.
Курс тогда 37.5.

Продажа мне 54к$

Заработок за год аж 2 куе
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:00

  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

падає попит в цей період, це ж типу ази
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:03

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две.
А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.

Всё от соотношения спрос - предложение зависит.
Хотят все красивое, хорошее и в удобном месте, а арендуют то, на что есть деньги.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:06

  kingkongovets написав:падає попит в цей період, це ж типу ази

Для нас ази, а для недосвідченої молоді в ТГ новина.
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