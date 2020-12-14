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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 гру, 2024 01:38
Бетон написав:
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром
Дословно переписка:
"а ты можешь дать ответ на такой вопрос?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром"
"Типа да. Или тизер"
"а ка квыглядит покупка сего пакета через тизер?"
"Єто форма оплаты если договоришься, а не метод"
Дружище был немногословен, думаю пиячил.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 19 гру, 2024 03:55
У місті Лева квартирки по 2,5куе/метр грєбуть?
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барабашов
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Додано: Чет 19 гру, 2024 09:47
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром
Дословно переписка:
"а ты можешь дать ответ на такой вопрос?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром"
"Типа да. Или тизер"
"а ка квыглядит покупка сего пакета через тизер?"
"Єто форма оплаты если договоришься, а не метод"
Дружище был немногословен, думаю пиячил.
Спасибо. Понятно
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Бетон
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Додано: Чет 19 гру, 2024 16:10
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 19 гру, 2024 16:15
Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две.
А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.
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Бетон
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Додано: Чет 19 гру, 2024 16:18
Смотрю документы: 2023.10 мес.
покупка имущественных прав 700к. + Форвард. контракт 1.25 млн.
Курс тогда 37.5.
Продажа мне 54к$
Заработок за год аж 2 куе
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Бетон
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:00
Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
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UA
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:01
падає попит в цей період, це ж типу ази
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kingkongovets
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:03
Бетон написав: Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две.
А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.
Всё от соотношения спрос - предложение зависит.
Хотят все красивое, хорошее и в удобном месте, а арендуют то, на что есть деньги.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:06
kingkongovets написав:
падає попит в цей період, це ж типу ази
Для нас ази, а для недосвідченої молоді в ТГ новина.
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