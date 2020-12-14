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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 гру, 2024 17:09
UA написав:
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
За Харьков забыли.
"Доброй свинье все впрок"
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:14
Бетон написав:Смотрю документы: 2023.10 мес.
покупка имущественных прав 700к. + Форвард. контракт 1.25 млн.
Курс тогда 37.5.
Продажа мне 54к$
Заработок за год аж 2 куе
правильний фаховий заробіток на нерухомості - це не спекуляція на різниці її риночної вартості в певні терміни часу, а використання, або монетизація шляхом оренди її головної функції
тут майже ніхто цього не розуміє
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kingkongovets
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:30
Господар Вельзевула написав: UA написав:
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
За Харьков забыли.
"Доброй свинье все впрок"
Харьків'яни вже кияни.
Коли приймали Закон № 3633 про сорти населення треба було думати...
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UA
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:55
UA написав: Господар Вельзевула написав: UA написав:
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
За Харьков забыли.
"Доброй свинье все впрок"
Харьків'яни вже кияни.
Коли приймали Закон № 3633 про сорти населення треба було думати...
О,ви теж майстер туманних висловлювань?
Хрін їм по всїй бороді,а не біженці з Дніпра. Ще пять років оту потороч слухати? Краще вмерти на рідній землі. Або не вмерти. Це вже як кому на роду написано.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:57
sergey_stasyuk555 написав:
зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
Якщо купувати UCITS ETFs акумулюючі, то доки не продаш податки платити та декларувати не потрібно за законом.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:58
kingkongovets написав:
Бетон написав:Смотрю документы: 2023.10 мес.
покупка имущественных прав 700к. + Форвард. контракт 1.25 млн.
Курс тогда 37.5.
Продажа мне 54к$
Заработок за год аж 2 куе
правильний фаховий заробіток на нерухомості - це не спекуляція на різниці її риночної вартості в певні терміни часу, а використання, або монетизація шляхом оренди її головної функції
тут майже ніхто цього не розуміє
Я теж такої думки.
Ці продавці дуже далекі від нерухомості взагалі. Минають часи легких грошей. Я ж не лізу в їх сферу культури. А якби поліз то теж прогорів
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 19 гру, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:59
Бетон написав:
тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ?
вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?
Можно выводить через Wise (GPay шлюз) или через толкание на карту Genome.
Регистрируется на украинский адрес. Для нормальных сумм надо предоставить документы с источником дохода.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:02
Бетон написав:
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины.
Зарегистрируй Геном на укр.документы и толкай туда за 1% из ПУМБ, Моно, Приват (пока 1% до февраля там акция), Глобус, Банк ВР. В Евро, не в USD. Оттуда потом по SEPA на евровый счет IBKR.
Если геному предоставишь источники дохода, то лимит 10к$ в месяц дадут а то и больше.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:22
Faceless написав: sergey_stasyuk555 написав: Sidus написав:
А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
маєте досвід?
будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного:
суму податку в США (15%)
суму податку тут (9% + 5% ВЗ),
вже мінус 29% прибутку якого ще нема ))
+ "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими
.
нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік.
по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" ))
наведіть свої цифри/розрахунки.
То треба одразу закладати як активи, які назад в Україну вже виводитися не будуть.
Вірно, ці інвестиціі ніколи в Україну не повернуться, бо для чого із надійних активів переходити в ризикові?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:25
sergey_stasyuk555 написав: Sidus написав:
А взагалі краще омереканської фонди нічого людство не придумало
маєте досвід?
будь ласка в цифрах викладіть що ви думаєте щодо наступного:
суму податку в США (15%)суму податку тут (9% + 5% ВЗ),
вже мінус 29% прибутку якого ще нема ))
+ "податок на девал який зжирає все", оскільки ці інвестиції для цілей оподаткування є гривневими
.
нагадаю, статистично середній девал гривні за весь час її існування складає 10% в рік, зараз ризики вище і в прогнози треба закладати 15-20% в рік.
по моїм розрахункам виходить "отріцатєльноє мат. ожиданіє" ))
наведіть свої цифри/розрахунки.
По-перше, є ж закон про запогання подвійного оподаткування,
по-друге 15% від чого? з прибутку ж або дивідендів. і якшо просто купити стоки вдовгу то допоки, не продаси ніякого прибутку нема, а продавати я не планую швидко
по-третє, в Україну воно скоріш за все ніколи не повернеться
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Sidus
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