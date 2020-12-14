sergey_stasyuk555 написав:Faceless написав:sergey_stasyuk555 написав:зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить.
Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потрохуАвтоматичний обмін податковими даними між Україною і понад ста країнами світу запровадили цієї осені. Стартувала процедура 30 вересня, і стосується вона тих держав, які є частиною міжнародного глобального руху, так званого стандарту CRS, що переслідує мету забезпечити прозоре міжнародне податкове середовище. А це означає, що відтепер щороку як українські, так і закордонні фіскальні служби отримуватимуть дані про доходи й іноземні рахунки своїх резидентів.
думаю "виводити потроху на IB" вже не дуже варіант, високий ризик не тільки донарахувань, а ще й штрафів по ітогу.
хоча б штрафи за КІК не діють на час воєнного стану, але це просто гетьманцев не добрався ще ))
Ще раз, а в чому донарахування? В чому проблема виводити чесно зароблене на IB, з якого вже в Україні сплачений податок?