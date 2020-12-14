Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sergey_stasyuk555 написав:зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно. просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки )) крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?
Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить. Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху
Автоматичний обмін податковими даними між Україною і понад ста країнами світу запровадили цієї осені. Стартувала процедура 30 вересня, і стосується вона тих держав, які є частиною міжнародного глобального руху, так званого стандарту CRS, що переслідує мету забезпечити прозоре міжнародне податкове середовище. А це означає, що відтепер щороку як українські, так і закордонні фіскальні служби отримуватимуть дані про доходи й іноземні рахунки своїх резидентів.
думаю "виводити потроху на IB" вже не дуже варіант, високий ризик не тільки донарахувань, а ще й штрафів по ітогу. хоча б штрафи за КІК не діють на час воєнного стану, але це просто гетьманцев не добрався ще ))
Ще раз, а в чому донарахування? В чому проблема виводити чесно зароблене на IB, з якого вже в Україні сплачений податок?
Бетон написав:тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ? вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?
Если сильно надо у другана спрошу,он точно выводил через вайз. Что спросить? Сообщение показать?
спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д. я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром
Я через вайз и вывожу, пока не блочат, в сумме уже больше, чем вы озвучили
Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две. А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.
Всё от соотношения спрос - предложение зависит. Хотят все красивое, хорошее и в удобном месте, а арендуют то, на что есть деньги.
я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.
Я лично верю в покупки Бетона, вопрос цены. Если была нормальная цена,че не взять?Тем более в Киеве. Но,имхо покупать еще не время. Все гораздо лучше чем могло быть,даже свет перестали отключать (+1000 к уверенности продавца в светлом будущем)
Я лично верю в покупки Бетона, вопрос цены. Если была нормальная цена,че не взять?Тем более в Киеве. Но,имхо покупать еще не время. Все гораздо лучше чем могло быть,даже свет перестали отключать (+1000 к уверенности продавца в светлом будущем)
Та покупать то можно, но зачем? кому потом это продавать? это в долларе выйти в 0 в лучшем случае и это еще девал не начался, который непременно будет после уменьшения помощи