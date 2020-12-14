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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12136121371213812139>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:29

  sergey_stasyuk555 написав:
  Faceless написав:
sergey_stasyuk555 написав:зрозуміло що все має бути там, але ж оподаткування по укр. резидентству все одно.
просто ухилитись не варіант, зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
крім гемору типу офшорів та інших громадянств які ще є реальні варіанти?

Поки що про обмін інформацією з іноземними банками не чув. Американці вам наші податки не нарахують, а наша податкова може збудитися тільки якщо вивести гроші сюди. Менше знає ліпше спить.
Наразі як я розумію варіант тільки виводити на IB потроху


Автоматичний обмін податковими даними між Україною і понад ста країнами світу запровадили цієї осені. Стартувала процедура 30 вересня, і стосується вона тих держав, які є частиною міжнародного глобального руху, так званого стандарту CRS, що переслідує мету забезпечити прозоре міжнародне податкове середовище. А це означає, що відтепер щороку як українські, так і закордонні фіскальні служби отримуватимуть дані про доходи й іноземні рахунки своїх резидентів.

думаю "виводити потроху на IB" вже не дуже варіант, високий ризик не тільки донарахувань, а ще й штрафів по ітогу.
хоча б штрафи за КІК не діють на час воєнного стану, але це просто гетьманцев не добрався ще ))

Ще раз, а в чому донарахування? В чому проблема виводити чесно зароблене на IB, з якого вже в Україні сплачений податок?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:48

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда

Чому ви постійно брешете?)
Скажіть чесно, ці продавці з вами зараз в одній кімнаті?)

Давай так. Спорим на тысячу долларов, что я купил. Я выкладываю документы и например видос какой-то.
И 500 долларов гаранту здесь независимому. Можешь сам выбрать.

У кого какие мысли, кто хочет заработать?


https://ibb.co/rxYqLHP
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 19 гру, 2024 19:02, всього редагувалось 3 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:50

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:тут есть люди, кто реально вложился в S&P500 или другие ФБ?
вы вот прежде чем советовать сами это делали? выводили деньги через Wise? вам уже блокировал недо говно вайз счёт? нет?

Если сильно надо у другана спрошу,он точно выводил через вайз. Что спросить? Сообщение показать?

спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины. Если что, вайз у меня уже блоконутый, хотя был разогрет, есть пластик и т.д.
я так понимаю, единственный путь это по доверенности внести на долларовый счёт иностранного банка за бугром

Я через вайз и вывожу, пока не блочат, в сумме уже больше, чем вы озвучили
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:55

  UA написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

Странно. В варшавском подрасли. За 1к на штуку-две.
А вообще, Виталий, оно всё сильно от ремонта зависит.

Всё от соотношения спрос - предложение зависит.
Хотят все красивое, хорошее и в удобном месте, а арендуют то, на что есть деньги.

я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank ты мне должен 1куе
Только бабы не могут ответить за свои слова
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:15

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда

Чому ви постійно брешете?)
Скажіть чесно, ці продавці з вами зараз в одній кімнаті?)

Давай так. Спорим на тысячу долларов, что я купил. Я выкладываю документы и например видос какой-то.
И 500 долларов гаранту здесь независимому. Можешь сам выбрать.

У кого какие мысли, кто хочет заработать?


https://ibb.co/rxYqLHP


Я лично верю в покупки Бетона, вопрос цены. Если была нормальная цена,че не взять?Тем более в Киеве. Но,имхо покупать еще не время. Все гораздо лучше чем могло быть,даже свет перестали отключать (+1000 к уверенности продавца в светлом будущем)
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:04

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
  cherchiltank написав:Чому ви постійно брешете?)
Скажіть чесно, ці продавці з вами зараз в одній кімнаті?)

Давай так. Спорим на тысячу долларов, что я купил. Я выкладываю документы и например видос какой-то.
И 500 долларов гаранту здесь независимому. Можешь сам выбрать.

У кого какие мысли, кто хочет заработать?


https://ibb.co/rxYqLHP



Я лично верю в покупки Бетона, вопрос цены. Если была нормальная цена,че не взять?Тем более в Киеве. Но,имхо покупать еще не время. Все гораздо лучше чем могло быть,даже свет перестали отключать (+1000 к уверенности продавца в светлом будущем)


Та покупать то можно, но зачем? кому потом это продавать? это в долларе выйти в 0 в лучшем случае и это еще девал не начался, который непременно будет после уменьшения помощи
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:35

  Sidus написав:
Та покупать то можно, но зачем? кому потом это продавать? это в долларе выйти в 0 в лучшем случае и это еще девал не начался, который непременно будет после уменьшения помощи

У Бетона хроническая и вероятно уже неизлечимая ремонтная болезнь.
Кто занимался сам кап. ремонтами сразу поймет о чём я.
Бетон продал все объекты, посидел дома 5 дней и у него началась ломка.
Бетономан последней стадии. Уже наверное спит с перфоратором под подушкой.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:43

  Wirująświatła написав:я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.

Доходы упали - поедут в более дешевый район.
Сейчас сезонный спад. Так было всегда.
Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:51

  UA написав:
  Sidus написав:
Та покупать то можно, но зачем? кому потом это продавать? это в долларе выйти в 0 в лучшем случае и это еще девал не начался, который непременно будет после уменьшения помощи

У Бетона хроническая и вероятно уже неизлечимая ремонтная болезнь.
Кто занимался сам кап. ремонтами сразу поймет о чём я.
Бетон продал все объекты, посидел дома 5 дней и у него началась ломка.
Бетономан последней стадии. Уже наверное спит с перфоратором под подушкой.

Ого. В яблочко прямо.
Нужно будет по аккуратнее тут
Бетон
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