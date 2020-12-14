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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 гру, 2024 21:20
UA написав:
Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.
Че в феврале-то?
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:33
UA написав: Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
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барабашов
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:39
барабашов написав: UA написав: Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
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Додано: Чет 19 гру, 2024 22:01
Господар Вельзевула написав:
барабашов написав: UA написав:
В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
Був випадково запрошений на початку 2000-х в Дніпро на захід присвячений внесенню Тори, подарованої не пам"ятаю вже ким, у синагогу на Шолом-Алейхема. Видовище було епичне. Равіни зі всієї України і не тільки, юрби в чорних сюртуках
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whois2010
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