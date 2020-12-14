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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 гру, 2024 21:20
UA написав:
Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.
Че в феврале-то?
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:33
UA написав: Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
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барабашов
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:39
барабашов написав: UA написав: Wirująświatła написав:
С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.
В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...
А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 19 гру, 2024 22:01
Господар Вельзевула написав:
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
На початку чи в середині нульових, був випадково запрошений в Дніпро на захід, присвячений внесенню Тори, подарованої не пам"ятаю вже ким, у синагогу на Шолом-Алейхема. Видовище було епичне. Равіни зі всієї України і не тільки, юрби в чорних сюртуках. А потім ще на святкову вечерю на честь цієї події у садибі у приватному секторі поруч з будинком Тимошенко чи Пінзенника. Для загального розвитку та розширення власних горизонтів таке має пережити кожен. Геть інакша культура і люди. Відчував себе прибульцем з іншого всесвіту
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:00
ой не. дел
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:33
барабашов
А шо с нами будет
А що ти вмієш?
В шубі вмієш танцювати? Тільки під шубою має щось бути!! Це не той жанр, що ти на пішохідних переходах її розпахував перед дівчатами!!
Так от, якщо що, у нас перед Кампусом є бетонний майданчик 10*10 метрів (там прибрали будку відділу продаж) , зараз там пусто. Якщо будеш там гарно танцювати, ми огородимо, зробимо затишно, соломи кинемо.
Ти ж давно цікавився Києвом. Заочно не буваючи в ньому вже назви всіх ЖК повивчав, які елітні, які ні. Вже на гілці з важним хлєбалом як свій вумнічаєш. Ну от твоя мрія збудецця!! Київ відкриває перед тобою ворота кошари!!
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Hotab
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:42
Hotab написав:барабашов
А шо с нами будет
А що ти вмієш?
В шубі вмієш танцювати? Тільки під шубою має щось бути!! Це не той жанр, що ти на пішохідних переходах її розпахував перед дівчатами!!
Так от, якщо що, у нас перед Кампусом є бетонний майданчик 10*10 метрів (там прибрали будку відділу продаж) , зараз там пусто. Якщо будеш там гарно танцювати, ми огородимо, зробимо затишно, соломи кинемо.
Ти ж давно цікавився Києвом. Заочно не буваючи в ньому вже назви всіх ЖК повивчав, які елітні, які ні. Вже на гілці з важним хлєбалом як свій вумнічаєш. Ну от твоя мрія збудецця!! Київ відкриває перед тобою ворота кошари!!
Hotab пиdар во всех смыслах этого слова.
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