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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12136121371213812139
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:20

  UA написав:Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.


Че в феврале-то?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:33

  UA написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...

А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:39

  барабашов написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...

А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???


Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:01

  Господар Вельзевула написав:
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!

На початку чи в середині нульових, був випадково запрошений в Дніпро на захід, присвячений внесенню Тори, подарованої не пам"ятаю вже ким, у синагогу на Шолом-Алейхема. Видовище було епичне. Равіни зі всієї України і не тільки, юрби в чорних сюртуках. А потім ще на святкову вечерю на честь цієї події у садибі у приватному секторі поруч з будинком Тимошенко чи Пінзенника. Для загального розвитку та розширення власних горизонтів таке має пережити кожен. Геть інакша культура і люди. Відчував себе прибульцем з іншого всесвіту
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:00

ой не. дел
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:33

барабашов

А шо с нами будет


А що ти вмієш?
В шубі вмієш танцювати? Тільки під шубою має щось бути!! Це не той жанр, що ти на пішохідних переходах її розпахував перед дівчатами!!
Так от, якщо що, у нас перед Кампусом є бетонний майданчик 10*10 метрів (там прибрали будку відділу продаж) , зараз там пусто. Якщо будеш там гарно танцювати, ми огородимо, зробимо затишно, соломи кинемо.
Ти ж давно цікавився Києвом. Заочно не буваючи в ньому вже назви всіх ЖК повивчав, які елітні, які ні. Вже на гілці з важним хлєбалом як свій вумнічаєш. Ну от твоя мрія збудецця!! Київ відкриває перед тобою ворота кошари!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:42

  Hotab написав:барабашов

А шо с нами будет


А що ти вмієш?
В шубі вмієш танцювати? Тільки під шубою має щось бути!! Це не той жанр, що ти на пішохідних переходах її розпахував перед дівчатами!!
Так от, якщо що, у нас перед Кампусом є бетонний майданчик 10*10 метрів (там прибрали будку відділу продаж) , зараз там пусто. Якщо будеш там гарно танцювати, ми огородимо, зробимо затишно, соломи кинемо.
Ти ж давно цікавився Києвом. Заочно не буваючи в ньому вже назви всіх ЖК повивчав, які елітні, які ні. Вже на гілці з важним хлєбалом як свій вумнічаєш. Ну от твоя мрія збудецця!! Київ відкриває перед тобою ворота кошари!!

Hotab пиdар во всех смыслах этого слова.
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