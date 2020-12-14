Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав: Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
На початку чи в середині нульових, був випадково запрошений в Дніпро на захід, присвячений внесенню Тори, подарованої не пам"ятаю вже ким, у синагогу на Шолом-Алейхема. Видовище було епичне. Равіни зі всієї України і не тільки, юрби в чорних сюртуках. А потім ще на святкову вечерю на честь цієї події у садибі у приватному секторі поруч з будинком Тимошенко чи Пінзенника. Для загального розвитку та розширення власних горизонтів таке має пережити кожен. Геть інакша культура і люди. Відчував себе прибульцем з іншого всесвіту
Wirująświatła написав:я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.
Доходы упали - поедут в более дешевый район. Сейчас сезонный спад. Так было всегда. Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.
В лютому почнеться нарешті сравжня мобілізація, можливо це вплине на ріст ставок оренди але не там де ви думаєте)