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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12136121371213812139
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:20

  UA написав:Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.


Че в феврале-то?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:33

  UA написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...

А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:39

  барабашов написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...

А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???


Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:01

  Господар Вельзевула написав:
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!

На початку чи в середині нульових, був випадково запрошений в Дніпро на захід, присвячений внесенню Тори, подарованої не пам"ятаю вже ким, у синагогу на Шолом-Алейхема. Видовище було епичне. Равіни зі всієї України і не тільки, юрби в чорних сюртуках. А потім ще на святкову вечерю на честь цієї події у садибі у приватному секторі поруч з будинком Тимошенко чи Пінзенника. Для загального розвитку та розширення власних горизонтів таке має пережити кожен. Геть інакша культура і люди. Відчував себе прибульцем з іншого всесвіту
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:58

Еще ж не пятница

Приберегите самые интересные подколы хотя бы до завтра.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:19

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда

Чому ви постійно брешете?)
Скажіть чесно, ці продавці з вами зараз в одній кімнаті?)

Давай так. Спорим на тысячу долларов, что я купил. Я выкладываю документы и например видос какой-то.
И 500 долларов гаранту здесь независимому. Можешь сам выбрать.

У кого какие мысли, кто хочет заработать?


https://ibb.co/rxYqLHP

Тобі скільки років, спорщик?)
Купи собі чупа-чупс і заспокойся)
Бо я ж можу поспорити на безкоштовно що засуну твою тупу голову тобі у сраку)
Як тобі таке?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:20

  Бетон написав:cherchiltank ты мне должен 1куе
Только бабы не могут ответить за свои слова

У дружини своєі попроси - думаю вона більше щаробила в екзилі за пару років ніж якась срана штука баксів)
Ти дійсно такий дибіл?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:23

  UA написав:
  Wirująświatła написав:я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.

Доходы упали - поедут в более дешевый район.
Сейчас сезонный спад. Так было всегда.
Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.

В лютому почнеться нарешті сравжня мобілізація, можливо це вплине на ріст ставок оренди але не там де ви думаєте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:23

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.

)

Че в феврале-то?

Чергове загострення весняне
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