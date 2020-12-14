RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12137121381213912140>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:20

  UA написав:Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.


Че в феврале-то?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:33

  UA написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...

А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???
барабашов
 
Повідомлень: 4635
З нами з: 16.06.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:39

  барабашов написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:С нескольких источников инфа что цены на аренду падают.

В это время года цены на аренду всегда падают.
Так и должно быть.
С февраля беженцы с Днепра - Запорожья потянутся...

А шо с нами будет и кто и куда(на какие шиши) потянется? Офисозвонильшщики на свежих 300тках/ЛХ-ах и Рэйнджах в Новолипки или пересични охоронци АТБ в пенсионный фонд Франта???


Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:01

  Господар Вельзевула написав:
Держи краба,земляк!Днепр город не первый но и не второй.Будущая столица Нового Иерусалима!

На початку чи в середині нульових, був випадково запрошений в Дніпро на захід, присвячений внесенню Тори, подарованої не пам"ятаю вже ким, у синагогу на Шолом-Алейхема. Видовище було епичне. Равіни зі всієї України і не тільки, юрби в чорних сюртуках. А потім ще на святкову вечерю на честь цієї події у садибі у приватному секторі поруч з будинком Тимошенко чи Пінзенника. Для загального розвитку та розширення власних горизонтів таке має пережити кожен. Геть інакша культура і люди. Відчував себе прибульцем з іншого всесвіту
whois2010
 
Повідомлень: 795
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:58

Еще ж не пятница

Приберегите самые интересные подколы хотя бы до завтра.
serg1974
 
Повідомлень: 875
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:23

  UA написав:
  Wirująświatła написав:я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.

Доходы упали - поедут в более дешевый район.
Сейчас сезонный спад. Так было всегда.
Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.

В лютому почнеться нарешті сравжня мобілізація, можливо це вплине на ріст ставок оренди але не там де ви думаєте)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:17

Кто у нас с Ирпеня? Как вам это высотное строительство на берегу водоема?

"В Ірпіні знесуть незаконні багатоповерхівки колишнього мера"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... o-mera.htm

додумались где строить
Феодал
 
Повідомлень: 515
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:56

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.


Че в феврале-то?

Инаугурация (в конце января) -- со всеми вытекающими (как раз -- в феврале).
_hunter
 
Повідомлень: 8824
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:19

Столична девелоперська компанія KAN Development перемогла в номінації “Девелопер 2024” за версією IBUILD 2024 — головної будівельної премії України. Премією відзначають найкращих представників будівельної галузі — компанії, які вистояли на ринку, підтримують економіку та сприяють відбудові.
https://kyivvlada.com.ua/news/kan-najkr ... uild-2024/


У Києві відбулася урочиста церемонія вручення головної будівельної премії України UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2024, де в номінації «Житловий комплекс біля води 2024» був відзначений RIVER PORT — житловий комплекс на березі Озера Мистецтв в Ірпені.
https://kyivvlada.com.ua/news/river-por ... uild-2024/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 20 гру, 2024 11:22, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26459
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.


Че в феврале-то?

Инаугурация (в конце января) -- со всеми вытекающими (как раз -- в феврале).
і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11479
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12137121381213912140>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2510, 2511, 2512
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25119 16763939
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2024 17:27
Hotab
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5482020
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.