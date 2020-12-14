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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:57
Так знесуть якщо - це вже добре
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Faceless
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:09
Faceless написав:
Так знесуть якщо - це вже добре
франт детектед? это же франта идеи сносить новострои!
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:12
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Так знесуть якщо - це вже добре
франт детектед? это же франта идеи сносить новострои!
Не новобудови взагалі, а незаконно зведені. Ну якщо раптом тут ми з франтом солідарні, то що ж
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Faceless
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:20
я сначала войны уже не вникаю в ту кухню , но суть конфликта. Раньше мэром был Карплюк а Маркушин был частью его команды. Потом на Карплюка начали катить бочку и он ушел, вместо него обязанности мэра исполняла девушка модельной внешности Попсуй.
Не смотря ни на что авторитет Карплюка в народе был высокий, перед выборами нового мэра он агитировал за Маркушина, даже были борды где они с Маркушиным вместе. Затем их пути разошлись, Карплюк начал катить бочку, типа у Маркушина коррупция, Маркушин вышел из партии Карплюка и начал борьбу с его объектами недвижимости.
То что нет паркомест аргумент типа поржать, их тут ссука нет нигде. Надо понимать Ирпень не строился как новый арбат. Участки маленькие, дороги узкие.
Город не считает нужным выделять под парковки и школы участки (их же можно продать!), а застройщику нет смысла кроме коробок строить еще дороги, садики, школы, паркоместа. Тогда цена 1м2 будет под 3куе. Синергия пафосно пообещала школу и шо, где она?
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Так знесуть якщо - це вже добре
франт детектед? это же франта идеи сносить новострои!
Не новобудови взагалі, а незаконно зведені. Ну якщо раптом тут ми з франтом солідарні, то що ж
вытаскивайте его из бана
Пирамиды Войцеховського сильно сносят? Занесут куда надо хабар и незаконное станет законным.
Там карплюк залез на чужой участок, так делается, выдается разрешение только на часть участка, с тем чтобы 2ю часть передать застройщику уже после выполнения им всех обязательств. А то строят, а обязательств не выполняют. После выдачи разрешения на строительство, по новому закону мэрия ничего предъявить застройщику уже не может.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:51
яке тупе самогубство
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kingkongovets
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:04
Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое
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Serg-ik
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:06
kingkongovets написав:
яке тупе самогубство
На 100% згоден із Найманом, співвідношення ціна/ризик говорить, шо тут нема чого робити на ринку нерухомості, хіба шо подобаються гострі відчуття під час кождої шахедно/ракетної атаки.
Якшо б ціні упали навпіл, я б тоді змінив думку, але зараз схоже не час купляти
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Sidus
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:07
kingkongovets написав:
і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)
об'єм допомоги при Трампі
60% бюджету донорська допомога
Аудит витрат з вже наданої допомоги.
"К нам едет ревизор" и "операция Ы" в одном флаконе.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:08
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое
у вас на районі мало прильотів в хрущі?
не несіть маячні і не зловтішайтеся
особливо коли у вас зза кожного паркану поряд лупашить ппо
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kingkongovets
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:12
Sidus написав: kingkongovets написав:
яке тупе самогубство
На 100% згоден із Найманом, співвідношення ціна/ризик говорить, шо тут нема чого робити на ринку нерухомості, хіба шо подобаються гострі відчуття під час кождої шахедно/ракетної атаки.
Якшо б ціні упали навпіл, я б тоді змінив думку, але зараз схоже не час купляти
по-перше ризик завжди є, був і буде головною і невідʼємною складовою будь-якого бізнеса, самою його суттю
а по-друге рекламувати свої срані послуги на фоні людського горя - зашквар
на «експерті наймані» можна сміло ставити хрест, після цього посту жодна порядна людина з ним срати на одному гектарі не сяде
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kingkongovets
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