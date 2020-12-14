Wirująświatła написав:

Феодал написав: Кто у нас с Ирпеня? Как вам это высотное строительство на берегу водоема?



"В Ірпіні знесуть незаконні багатоповерхівки колишнього мера"



https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... o-mera.htm



додумались где строить Кто у нас с Ирпеня? Как вам это высотное строительство на берегу водоема?"В Ірпіні знесуть незаконні багатоповерхівки колишнього мера"додумались где строить

я сначала войны уже не вникаю в ту кухню , но суть конфликта. Раньше мэром был Карплюк а Маркушин был частью его команды. Потом на Карплюка начали катить бочку и он ушел, вместо него обязанности мэра исполняла девушка модельной внешности Попсуй.Не смотря ни на что авторитет Карплюка в народе был высокий, перед выборами нового мэра он агитировал за Маркушина, даже были борды где они с Маркушиным вместе. Затем их пути разошлись, Карплюк начал катить бочку, типа у Маркушина коррупция, Маркушин вышел из партии Карплюка и начал борьбу с его объектами недвижимости.То что нет паркомест аргумент типа поржать, их тут ссука нет нигде. Надо понимать Ирпень не строился как новый арбат. Участки маленькие, дороги узкие.Город не считает нужным выделять под парковки и школы участки (их же можно продать!), а застройщику нет смысла кроме коробок строить еще дороги, садики, школы, паркоместа. Тогда цена 1м2 будет под 3куе. Синергия пафосно пообещала школу и шо, где она?