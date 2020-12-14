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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:23

kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(дроном)? Ну или в данном случае частичного повреждения
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 гру, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(броном)? Ну или в данном случае частичного повреждения


зи: сьогодні замість обʼєкта СБУ «уламки» зловив інвест обʼєкт Фіали, якщо хтось досі не второпав
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:33

  Faceless написав:
Феодал написав:Кто у нас с Ирпеня? Как вам это высотное строительство на берегу водоема?

"В Ірпіні знесуть незаконні багатоповерхівки колишнього мера"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... o-mera.htm

додумались где строить
Так знесуть якщо - це вже добре

  Wirująświatła написав:
  Феодал написав:Кто у нас с Ирпеня? Как вам это высотное строительство на берегу водоема?

"В Ірпіні знесуть незаконні багатоповерхівки колишнього мера"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... o-mera.htm

додумались где строить

я сначала войны уже не вникаю в ту кухню , но суть конфликта. Раньше мэром был Карплюк а Маркушин был частью его команды. Потом на Карплюка начали катить бочку и он ушел, вместо него обязанности мэра исполняла девушка модельной внешности Попсуй.

Не смотря ни на что авторитет Карплюка в народе был высокий, перед выборами нового мэра он агитировал за Маркушина, даже были борды где они с Маркушиным вместе. Затем их пути разошлись, Карплюк начал катить бочку, типа у Маркушина коррупция, Маркушин вышел из партии Карплюка и начал борьбу с его объектами недвижимости.

То что нет паркомест аргумент типа поржать, их тут ссука нет нигде. Надо понимать Ирпень не строился как новый арбат. Участки маленькие, дороги узкие.

Город не считает нужным выделять под парковки и школы участки (их же можно продать!), а застройщику нет смысла кроме коробок строить еще дороги, садики, школы, паркоместа. Тогда цена 1м2 будет под 3куе. Синергия пафосно пообещала школу и шо, где она?


Я взагалі дивуюсь як можна було почати там щось таке будувати, мабуть здавати той комплекс в єксплуатацію ніхто і не планував

30 поверхів - на березі водойми
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:39

  Феодал написав:30 поверхів - на березі водойми
а Оболонь как построили?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:42

  Wirująświatła написав:
  Феодал написав:30 поверхів - на березі водойми
а Оболонь как построили?

Намывали.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:43

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Феодал написав:30 поверхів - на березі водойми
а Оболонь как построили?

Намывали.

заречный, грейт, русановская гавань?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:48

Повибивали вікна в костьолі - його ж недавно відремонтували, сподіваюся всі кацапи таки здохнуть від ядерноі бомби чи метиориту чи сибірськоі язви - гівно а не люди
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Феодал написав:30 поверхів - на березі водойми
а Оболонь как построили?

Намывали.
Зображення

https://www.facebook.com/share/15n8QCnY ... tid=wwXIfr
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:49

  Wirująświatła написав:
  Wirująświatła написав:
  Феодал написав:30 поверхів - на березі водойми
а Оболонь как построили?


заречный, грейт, русановская гавань?

визуально, этот ирпенский жк прям совсем в воде построен, раньше часто там проезжал
Может у меня просто создалось такое впечатление
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:50

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Намывали.

заречный, грейт, русановская гавань?

гавань там был завод. Намывали перед постройкой завода в 70-х.
заречный намывали. там есть частный дом отказавшегося продать с подпорной стеной вокруг. то уровень без намыва.
грейт тоже на месте завода.
это всё пойма Днепра.
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