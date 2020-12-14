Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
у вас на районі мало прильотів в хрущі? не несіть маячні і не зловтішайтеся особливо коли у вас зза кожного паркану поряд лупашить ппо
Хлопче, де ти побачив, що я зловтішаюсь? Про які хрущі твоя маячня? Доречі, про мене щось знаєш? З якого року працюєшь на форумі під цією обліківкою від роботодавця?
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
у вас на районі мало прильотів в хрущі? не несіть маячні і не зловтішайтеся особливо коли у вас зза кожного паркану поряд лупашить ппо
Хлопче, де ти побачив, що я зловтішаюсь? Про які хрущі твоя маячня? Доречі, про мене щось знаєш? З якого року працюєшь на форумі під цією обліківкою від роботодавця?
ого як тебе контузило) це вже другий твій пост де ти зловтішаєшься - перший раз було щось типу «летить в основному по центру», зараз вже ти зробив геніальний висновок, що більше всього страждають нібито новобуди
поруч з твоїм будинком був вже не один приліт і якраз по хрущам - чи ти давно вже з Києва здризнув і не знаєш?)
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
Будто-бы в "хрущи" не прилетало...
чем меньше площадь строения тем ниже вероятность прилёта. А прилетало везде.
Голова департаменту КМДА допоміг привласнити перехід біля вокзалу, — поліція
Надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу Києва до швидкісного трамвая на Старовокзальній вулиці було незаконно відчужено через дії керівника одного з департаментів КМДА, повідомляє Національна поліція. (https://hmarochos.kiev.ua/2024/12/20/go ... policziya/)
Перехід із 2005 року орендувала компанія «Парус-Ріелті». За законом про малу приватизацію, орендар мав право викупити майно за умови, що покращить його на суму не менш як 25% ринкової вартості.
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
ого як тебе контузило) це вже другий твій пост де ти зловтішаєшься - перший раз було щось типу «летить в основному по центру», зараз вже ти зробив геніальний висновок, що більше всього страждають нібито новобуди
поруч з твоїм будинком був вже не один приліт і якраз по хрущам - чи ти давно вже з Києва здризнув і не знаєш?)
і про ппо я теж не просто так написав
а мій «хлопче» якщо шо в рота тобі не влізе
[/quote] Здається дві твої півкулі ( не в голові) розмовляють між собою. Одна з них нафантазувала про зловтішання, інша пр те, що більше за все страждають новобудови В тебе стрес, чи ти... на півставки?
Serg-ik написав:Здається дві твої півкулі ( не в голові) розмовляють між собою. Одна з них нафантазувала про зловтішання, інша пр те, що більше за все страждають новобудови В тебе стрес, чи ти... на півставки?
«стремно жить в новострое»(с) - це хіба не зловтішання?
не ганьбись і не демонструй в черговий раз свою паранойю