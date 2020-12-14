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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12139121401214112142
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:08

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое
у вас на районі мало прильотів в хрущі?
не несіть маячні і не зловтішайтеся
особливо коли у вас зза кожного паркану поряд лупашить ппо

Хлопче, де ти побачив, що я зловтішаюсь? Про які хрущі твоя маячня?
Доречі, про мене щось знаєш? З якого року працюєшь на форумі під цією обліківкою від роботодавця?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:10

  Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое

Будто-бы в "хрущи" не прилетало...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:13

  kingkongovets написав:
_hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:Че в феврале-то?

Инаугурация (в конце января) -- со всеми вытекающими (как раз -- в феврале).
і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)

Решение там должно витікти -- что дальше делать будут.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое
у вас на районі мало прильотів в хрущі?
не несіть маячні і не зловтішайтеся
особливо коли у вас зза кожного паркану поряд лупашить ппо

Хлопче, де ти побачив, що я зловтішаюсь? Про які хрущі твоя маячня?
Доречі, про мене щось знаєш? З якого року працюєшь на форумі під цією обліківкою від роботодавця?
ого як тебе контузило)
це вже другий твій пост де ти зловтішаєшься - перший раз було щось типу «летить в основному по центру», зараз вже ти зробив геніальний висновок, що більше всього страждають нібито новобуди

поруч з твоїм будинком був вже не один приліт і якраз по хрущам - чи ти давно вже з Києва здризнув і не знаєш?)

і про ппо я теж не просто так написав

а мій «хлопче» якщо шо в рота тобі не влізе
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  kingkongovets написав:
_hunter написав:[quote="5800916:Господар Вельзевула"]
Че в феврале-то?

Инаугурация (в конце января) -- со всеми вытекающими (как раз -- в феврале).
і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)

Решение там должно витікти -- что дальше делать будут.[/quote]так «зупиню війну за один день» і потім вмикнута задня вже були)

в майбутнє дивитись не вміє ніхто, але прогнозисти (як і шарлатани-популісти) безсмертні)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:27

  _hunter написав:
  Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое

Будто-бы в "хрущи" не прилетало...

чем меньше площадь строения тем ниже вероятность прилёта. А прилетало везде.

Голова департаменту КМДА допоміг привласнити перехід біля вокзалу, — поліція

Надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу Києва до швидкісного трамвая на Старовокзальній вулиці було незаконно відчужено через дії керівника одного з департаментів КМДА, повідомляє Національна поліція. (https://hmarochos.kiev.ua/2024/12/20/go ... policziya/)

Перехід із 2005 року орендувала компанія «Парус-Ріелті». За законом про малу приватизацію, орендар мав право викупити майно за умови, що покращить його на суму не менш як 25% ринкової вартості.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:32

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое
ого як тебе контузило)
це вже другий твій пост де ти зловтішаєшься - перший раз було щось типу «летить в основному по центру», зараз вже ти зробив геніальний висновок, що більше всього страждають нібито новобуди

поруч з твоїм будинком був вже не один приліт і якраз по хрущам - чи ти давно вже з Києва здризнув і не знаєш?)

і про ппо я теж не просто так написав

а мій «хлопче» якщо шо в рота тобі не влізе
[/quote]
Здається дві твої півкулі ( не в голові) розмовляють між собою. Одна з них нафантазувала про зловтішання, інша пр те, що більше за все страждають новобудови
В тебе стрес, чи ти... на півставки?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Serg-ik написав:Здається дві твої півкулі ( не в голові) розмовляють між собою. Одна з них нафантазувала про зловтішання, інша пр те, що більше за все страждають новобудови
В тебе стрес, чи ти... на півставки?
«стремно жить в новострое»(с) - це хіба не зловтішання?

не ганьбись і не демонструй в черговий раз свою паранойю
kingkongovets
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