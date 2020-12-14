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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12140121411214212143
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(броном)? Ну или в данном случае частичного повреждения


зи: сьогодні замість обʼєкта СБУ «уламки» зловив інвест обʼєкт Фіали, якщо хтось досі не второпав
Зображення
Можна сказати, що низенька будівля СБУ сховалася за тими БЦ)))
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:а Оболонь как построили?

Намывали.

заречный, грейт, русановская гавань?
Намивали весь лівий берег. Та й будинків впритул до води там і нема
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:52

  Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое

так живи в панельке, где если такое прилетит, дом превратится в груду плит.
железобетонный монолит опаснее?
сталинку и хрущ обычный шахед сносит блин
https://gdb.rferl.org/034d0000-0aff-0242-ee32-08daf79b87e5_w1023_r1_s.jpg

https://tsn.ua/ru/exclusive/rana-v-cent ... 46829.html
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:02

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(броном)? Ну или в данном случае частичного повреждения


зи: сьогодні замість обʼєкта СБУ «уламки» зловив інвест обʼєкт Фіали, якщо хтось досі не второпав
Зображення
Можна сказати, що низенька будівля СБУ сховалася за тими БЦ)))

Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий
Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла.
Стрёмно жить в новострое

так живи в панельке, где если такое прилетит, дом превратится в груду плит.
железобетонный монолит опаснее?
сталинку и хрущ обычный шахед сносит блин
https://gdb.rferl.org/034d0000-0aff-0242-ee32-08daf79b87e5_w1023_r1_s.jpg

https://tsn.ua/ru/exclusive/rana-v-cent ... 46829.html
то була трухлява малоповерхова дореволюционка, не зносить шахед будинок, навіть калібр і іскандер не знесе

Х-22 має майже тону бч і все одно будинок не знесе
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:12

на россии приняли закон кто не пользуется участком 3 года он конфисковывается. (может у кого остался участок в Марике/Бердянске/Крыму)
У россиян с 1 марта 2025 года начнут изымать земельные участки которые не используются в течение трёх лет

В России вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками.

В соответствии с законом, неиспользуемые дачи, огороды и участки под строительство жилья будут изыматься у собственников.

Признаками «неиспользования» земельного участка будут считаться отсутствие фундамента, наличие мусора, а также заросший деревьями и травой участок.
понравилось наличие мусора. то есть соседи скидывают на чужой огород мусор, огород принадлежит бабушке, убоать мусор или обрабатывать его она не может, поэтому конфискация.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Faceless написав:Можна сказати, що низенька будівля СБУ сховалася за тими БЦ)))

Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
До кого це питання?
Я більше скажу- це стосується всіх прильотів по місту. Крім тупого терору ніякого притомного результату воно не дає, воєнних задач не вирішує, оборону не послаблює, державу не паралізує. Це тупо "підосрать", матеріально і морально.
Мало того, навіть якби прилетіло в будівлю СБУ, результату теж ніякого б не мало
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:на россии приняли закон кто не пользуется участком 3 года он конфисковывается. (может у кого остался участок в Марике/Бердянске/Крыму)
У россиян с 1 марта 2025 года начнут изымать земельные участки которые не используются в течение трёх лет

В России вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками.

В соответствии с законом, неиспользуемые дачи, огороды и участки под строительство жилья будут изыматься у собственников.

Признаками «неиспользования» земельного участка будут считаться отсутствие фундамента, наличие мусора, а также заросший деревьями и травой участок.
понравилось наличие мусора. то есть соседи скидывают на чужой огород мусор, огород принадлежит бабушке, убоать мусор или обрабатывать его она не может, поэтому конфискация.
Та якісь полумєри. Імітація тимчасового права власності.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:23

А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ? Есть уже мнения и прогнозы ?
serg1974
 
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