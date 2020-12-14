Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками? По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа це за кірілова 100%
Serg-ik написав:Сегодня обломки упали около ЖК Нью-Йорк, на фото видео название. И Что-то еще- не знаю названий Ранее страдали Варшавский, Династия, дом отк КГС в районе Гарматной, где девочка погибла. Стрёмно жить в новострое
Faceless написав:Можна сказати, що низенька будівля СБУ сховалася за тими БЦ)))
Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками? По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
До кого це питання? Я більше скажу- це стосується всіх прильотів по місту. Крім тупого терору ніякого притомного результату воно не дає, воєнних задач не вирішує, оборону не послаблює, державу не паралізує. Це тупо "підосрать", матеріально і морально. Мало того, навіть якби прилетіло в будівлю СБУ, результату теж ніякого б не мало