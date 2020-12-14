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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:41
serg1974 написав:
А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ?
Есть уже мнения и прогнозы ?
Хороший вопрос. И если на тачки есть пластик где черным по белому прописано что ФИО собственник ВИН, то по майну мне непонятно.Хотя вытяги в наличии. Будем посмотреть.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:48
Господар Вельзевула написав: serg1974 написав:
А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ?
Есть уже мнения и прогнозы ?
Хороший вопрос. И если на тачки есть пластик где черным по белому прописано что ФИО собственник ВИН, то по майну мне непонятно.Хотя вытяги в наличии. Будем посмотреть.
Чого непонятно. Є сертифікати права власності, є договори
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Faceless
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:00
Faceless написав:
Чого непонятно. Є сертифікати права власності, є договори[/quote]
Ну у меня на гербовой только участки,землю я покупал. А на хатинку листок бумаги А 4 где написано что мне сия хата принадлежит,так как ее я сам строил, нет договора покупки-продажи. Типа первичка.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:43
от з реєстром дійсно стрьомно
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kingkongovets
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:45
kingkongovets написав:
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%
Ніт)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:47
kingkongovets написав:
от з реєстром дійсно стрьомно
Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:56
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
от з реєстром дійсно стрьомно
Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
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Faceless
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:03
kingkongovets написав:
яке тупе самогубство
Те що Найман двбйб я вже давно зрозумів. Дуже дивна і прикра трансформація.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:13
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%
Ніт)
шо «ніт»?
там два прильота «уламків» з інтервалом в хвилину, машини від вибухової волни од влучання в дорогу на Антоновича за паркан сбу закинуло, промазали буквально на метри, в квартирі моїх батьків вікнами на ВВ склопакет на кухні вилетів, орендарка в глибокому шоці, тікі звідти
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