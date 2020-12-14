RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12141121421214312144
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:41

  serg1974 написав:А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ? Есть уже мнения и прогнозы ?


Хороший вопрос. И если на тачки есть пластик где черным по белому прописано что ФИО собственник ВИН, то по майну мне непонятно.Хотя вытяги в наличии. Будем посмотреть.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  serg1974 написав:А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ? Есть уже мнения и прогнозы ?


Хороший вопрос. И если на тачки есть пластик где черным по белому прописано что ФИО собственник ВИН, то по майну мне непонятно.Хотя вытяги в наличии. Будем посмотреть.
Чого непонятно. Є сертифікати права власності, є договори
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35769
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8100 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:00

  Faceless написав:
Чого непонятно. Є сертифікати права власності, є договори[/quote]

Ну у меня на гербовой только участки,землю я покупал. А на хатинку листок бумаги А 4 где написано что мне сия хата принадлежит,так как ее я сам строил, нет договора покупки-продажи. Типа первичка.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

от з реєстром дійсно стрьомно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11491
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2683 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:45

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%

Ніт)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:47

  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35769
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8100 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:03

  kingkongovets написав:яке тупе самогубство
Зображення

Те що Найман двбйб я вже давно зрозумів. Дуже дивна і прикра трансформація.
airmax78
 
Повідомлень: 43145
З нами з: 25.10.12
Подякував: 979 раз.
Подякували: 5328 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%

Ніт)
шо «ніт»?
там два прильота «уламків» з інтервалом в хвилину, машини від вибухової волни од влучання в дорогу на Антоновича за паркан сбу закинуло, промазали буквально на метри, в квартирі моїх батьків вікнами на ВВ склопакет на кухні вилетів, орендарка в глибокому шоці, тікі звідти
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11491
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2683 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12141121421214312144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2510, 2511, 2512
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25119 16764424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2024 17:27
Hotab
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5482079
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.