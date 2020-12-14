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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:41

  serg1974 написав:А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ? Есть уже мнения и прогнозы ?


Хороший вопрос. И если на тачки есть пластик где черным по белому прописано что ФИО собственник ВИН, то по майну мне непонятно.Хотя вытяги в наличии. Будем посмотреть.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  serg1974 написав:А что насчет реестров ? Все сделки на паузе ? Могут ли исчезнуть данные бесследно ? Есть уже мнения и прогнозы ?


Хороший вопрос. И если на тачки есть пластик где черным по белому прописано что ФИО собственник ВИН, то по майну мне непонятно.Хотя вытяги в наличии. Будем посмотреть.
Чого непонятно. Є сертифікати права власності, є договори
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:00

  Faceless написав:
Чого непонятно. Є сертифікати права власності, є договори[/quote]

Ну у меня на гербовой только участки,землю я покупал. А на хатинку листок бумаги А 4 где написано что мне сия хата принадлежит,так как ее я сам строил, нет договора покупки-продажи. Типа первичка.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

от з реєстром дійсно стрьомно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:45

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%

Ніт)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:47

  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:03

  kingkongovets написав:яке тупе самогубство
Зображення

Те що Найман двбйб я вже давно зрозумів. Дуже дивна і прикра трансформація.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Вопрос - зачем бить по пустому 100% зданию с вахтёрами и может несколькими охранниками?
По Раде и Кабмину(а заодно и ставке ебланствующего) пока ни один искандер точно в эпицентр же не приземлился?
там в сусідньому будинку обʼєкт СБУ, де раніше базувалась Альфа
це за кірілова 100%

Ніт)
шо «ніт»?
там два прильота «уламків» з інтервалом в хвилину, машини від вибухової волни од влучання в дорогу на Антоновича за паркан сбу закинуло, промазали буквально на метри, в квартирі моїх батьків вікнами на ВВ склопакет на кухні вилетів, орендарка в глибокому шоці, тікі звідти
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:57

  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно


Ойтішнік мірного врємєні не забезпечив цифрову безпеку держави, бо йому реєстр не потрібний. Він живе в підвальному нахалбуді.

Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

Спільного у них лише локація (другий зовсім біля метро, перший типу «у пішій доступності»)
Все решта дуже різне. Різний клас ЖК
В ФТ був один раз рік тому з друзями в кабаку сиділи. Цікава концепція. Вдень там взагалі не був,
В Нивки-Парк був сьогодні, человейнік ще той. Як ПОХ. Але близькість метро (яким я користуюсь раз на рік) - підкупає.
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