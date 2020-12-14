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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:00
Faceless написав: cherchiltank написав: kingkongovets написав:
от з реєстром дійсно стрьомно
Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
таки і зараз ці нотарі хімічать з ключами
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