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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
таки і зараз ці нотарі хімічать з ключами
GALeon
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