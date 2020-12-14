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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:00
Faceless написав: cherchiltank написав: kingkongovets написав:
от з реєстром дійсно стрьомно
Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
таки і зараз ці нотарі хімічать з ключами
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GALeon
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:33
Hotab написав:
Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк
Ти й сам написав в цілому вірно.
Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку.
Хоча чатина ціни = імідж і все таке.
Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.
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foxluck
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:05
foxluck написав: Hotab написав:
Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк
Ти й сам написав в цілому вірно.
Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку.
Хоча чатина ціни = імідж і все таке.
Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.
Я жил в файна таун. это ж детский рай.
для взрослых - возможность уединиться кайфонуть в таком ландшафт.дизайне.
а зоны барбекю? да, там записываться нужно, но с десяток альтанок, печи разные.
открытый бассейн, волейбол на песке.
а сакуры весной
кайфово там
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Бетон
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:16
UA написав: kingkongovets написав:
і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)
об'єм допомоги при Трампі
60% бюджету донорська допомога
Аудит витрат з вже наданої допомоги.
"К нам едет ревизор" и "операция Ы" в одном флаконе.
но это всьо прояснится как раз только за будущие 4
трамповских года.
Им торопиться некуда.
Абсолютно.
Те "гиперпуперзатраты" и на них постоянное акцентирование - грустно анекдотичны для Мировой_Экономики_#1 и не более чем политические пиарАкции
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 20 гру, 2024 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:16
Бетон написав: foxluck написав: Hotab написав:
Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк
Ти й сам написав в цілому вірно.
Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку.
Хоча чатина ціни = імідж і все таке.
Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.
Я жил в файна таун. это ж детский рай.
для взрослых - возможность уединиться кайфонуть в таком ландшафт.дизайне.
а зоны барбекю? да, там записываться нужно, но с десяток альтанок, печи разные.
открытый бассейн, волейбол на песке.
а сакуры весной
кайфово там
все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись
а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою
і все це за грубі гроші
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kingkongovets
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:43
kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(броном)? Ну или в данном случае частичного повреждения
зи: сьогодні замість обʼєкта СБУ «уламки» зловив інвест обʼєкт Фіали, якщо хтось досі не второпав
там нема Фіали, наскільки я знаю
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adeges
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