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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12142121431214412145
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
таки і зараз ці нотарі хімічать з ключами
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

Ти й сам написав в цілому вірно.

Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку.
Хоча чатина ціни = імідж і все таке.

Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:05

  foxluck написав:
  Hotab написав:Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

Ти й сам написав в цілому вірно.

Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку.
Хоча чатина ціни = імідж і все таке.

Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.

Я жил в файна таун. это ж детский рай.
для взрослых - возможность уединиться кайфонуть в таком ландшафт.дизайне.
а зоны барбекю? да, там записываться нужно, но с десяток альтанок, печи разные.
открытый бассейн, волейбол на песке.
а сакуры весной
кайфово там
Бетон
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2
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:16

  UA написав:
  kingkongovets написав:і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)

об'єм допомоги при Трампі
60% бюджету донорська допомога
Аудит витрат з вже наданої допомоги.
"К нам едет ревизор" и "операция Ы" в одном флаконе.
но это всьо прояснится как раз только за будущие 4 трамповских года.
Им торопиться некуда.
Абсолютно.
Те "гиперпуперзатраты" и на них постоянное акцентирование - грустно анекдотичны для Мировой_Экономики_#1 и не более чем политические пиарАкции
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 20 гру, 2024 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  foxluck написав:
  Hotab написав:Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

Ти й сам написав в цілому вірно.

Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку.
Хоча чатина ціни = імідж і все таке.

Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.

Я жил в файна таун. это ж детский рай.
для взрослых - возможность уединиться кайфонуть в таком ландшафт.дизайне.
а зоны барбекю? да, там записываться нужно, но с десяток альтанок, печи разные.
открытый бассейн, волейбол на песке.
а сакуры весной
кайфово там
все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись

а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою

і все це за грубі гроші
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:43

  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(броном)? Ну или в данном случае частичного повреждения


зи: сьогодні замість обʼєкта СБУ «уламки» зловив інвест обʼєкт Фіали, якщо хтось досі не второпав
Зображення


там нема Фіали, наскільки я знаю
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Какие компенсации выделяет мэрия собственникам коммерческой недвижимости при её уничтожении ракетой(броном)? Ну или в данном случае частичного повреждения


зи: сьогодні замість обʼєкта СБУ «уламки» зловив інвест обʼєкт Фіали, якщо хтось досі не второпав
Зображення


там нема Фіали, наскільки я знаю
погано знаєте

https://www.facebook.com/share/p/1AoKch ... tid=wwXIfr
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:
Faceless написав:
cherchiltank написав:[quote="5801207:kingkongovets"]от з реєстром дійсно стрьомно

Ще 40 років тому ніяких реєстрів не було і все було нормально)
Ну як нормально - схеми з чорними нотарями цвіли і пахли
таки і зараз ці нотарі хімічать з ключами[/quote]Зараз це все дуже добре видно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:16

Хроники пикирующего Кржн

В Киеве продолжается снижение цен на "вторичку".
1к возле метро - можна купить за 30000-31000 долларов.
До войны цены были 40000+.
Frant
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