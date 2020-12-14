Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Хто може щось сказати про: Файна Таун Нивки парк
Ти й сам написав в цілому вірно.
Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку. Хоча чатина ціни = імідж і все таке.
Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.
Я жил в файна таун. это ж детский рай. для взрослых - возможность уединиться кайфонуть в таком ландшафт.дизайне. а зоны барбекю? да, там записываться нужно, но с десяток альтанок, печи разные. открытый бассейн, волейбол на песке. а сакуры весной кайфово там
kingkongovets написав:і що ж там таке має витікти на тій інавгурації, що вплине на ціни оренди?)
об'єм допомоги при Трампі 60% бюджету донорська допомога Аудит витрат з вже наданої допомоги. "К нам едет ревизор" и "операция Ы" в одном флаконе.
но это всьо прояснится как раз только за будущие 4 трамповских года. Им торопиться некуда. Абсолютно. Те "гиперпуперзатраты" и на них постоянное акцентирование - грустно анекдотичны для Мировой_Экономики_#1 и не более чем политические пиарАкции
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 20 гру, 2024 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Хто може щось сказати про: Файна Таун Нивки парк
Ти й сам написав в цілому вірно.
Файна = дорожче, але зроблено з якоюсь думкою про людей і ергономіку. Хоча чатина ціни = імідж і все таке.
Нивки Парк = звичайний український "новобуд", більше бюджетний.
Я жил в файна таун. это ж детский рай. для взрослых - возможность уединиться кайфонуть в таком ландшафт.дизайне. а зоны барбекю? да, там записываться нужно, но с десяток альтанок, печи разные. открытый бассейн, волейбол на песке. а сакуры весной кайфово там
все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись
а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою