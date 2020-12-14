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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12143121441214512146
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 07:56

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:В Киеве продолжается снижение цен на "вторичку".
1к возле метро - можна купить за 30000-31000 долларов.
в которой даже крысы жить не хотят?

Почему в Ирпене и в Буче - доныне не установили памятники великим украинским стратегам скоропадскому, махну и петлюре? На коне, с шашкой в одной руке и булавой в другой?
Было бы достойное украшение парка для ирпенского охлоса!
Оч-чень достойные людишки были :oops:
Cпециалисты проепа.
Учителя нынешних керманычей. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Суб 21 гру, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 08:33

Frant я бы тебе памятник установил :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:04

Пишут, что керманычи снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
"Правильное решение, принятое не вовремя, является неправильным" - Ли Яккола, менеджер корпорации "Дженерал моторз".

В целом, на вектор движения и точку фазового перехода - это никак не повлияет (слишком поздно). Возможно, цены недвижимости совецких безремонтных сараев на Западной Украине - еще слегка поднимет
Frant
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