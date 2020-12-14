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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 07:56
Wirująświatła написав: Frant написав:
В Киеве продолжается снижение цен на "вторичку".
1к возле метро - можна купить за 30000-31000 долларов.
в которой даже крысы жить не хотят?
Почему в Ирпене и в Буче - доныне не установили памятники великим украинским стратегам скоропадскому, махну и петлюре? На коне, с шашкой в одной руке и булавой в другой?
Было бы достойное украшение парка для ирпенского охлоса!
Оч-чень достойные людишки были
Cпециалисты проепа.
Учителя нынешних керманычей.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 21 гру, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 08:33
Frant
я бы тебе памятник установил
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Додано: Суб 21 гру, 2024 10:04
Пишут, что керманычи снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
"Правильное решение, принятое не вовремя, является неправильным" - Ли Яккола, менеджер корпорации "Дженерал моторз".
В целом, на вектор движения и точку фазового перехода - это никак не повлияет (слишком поздно). Возможно, цены недвижимости совецких безремонтных сараев на Западной Украине - еще слегка поднимет
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Додано: Суб 21 гру, 2024 11:52
Frant сколько тебе годиков?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:05
Frant написав:
Пишут, что керманычи снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
"Правильное решение, принятое не вовремя, является неправильным" - Ли Яккола, менеджер корпорации "Дженерал моторз".
В целом, на вектор движения и точку фазового перехода - это никак не повлияет (слишком поздно). Возможно, цены недвижимости совецких безремонтных сараев на Западной Украине - еще слегка поднимет
Файна Таун подорожчає/подешевшає?
Нікому не вірю в цьому питанні, лише вам.
Ще вірю ІА, але лише по курсу долара.
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Hotab
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:17
Hotab написав: Frant написав:
Пишут, что керманычи снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
"Правильное решение, принятое не вовремя, является неправильным" - Ли Яккола, менеджер корпорации "Дженерал моторз".
В целом, на вектор движения и точку фазового перехода - это никак не повлияет (слишком поздно). Возможно, цены недвижимости совецких безремонтных сараев на Западной Украине - еще слегка поднимет
Файна Таун подорожчає/подешевшає?
Нікому не вірю в цьому питанні, лише вам.
Ще вірю ІА, але лише по курсу долара.
За останніх півроку - який був тренд ціни у цьому Файна Тауні?
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Frant
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:24
Frant
Я ці півроку іншим займався, думав ви всі ці питання знаєте.
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Hotab
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:34
Frant написав:
Пишут, что керманычи снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
"Правильное решение, принятое не вовремя, является неправильным" - Ли Яккола, менеджер корпорации "Дженерал моторз".
В целом, на вектор движения и точку фазового перехода - это никак не повлияет (слишком поздно). Возможно, цены недвижимости совецких безремонтных сараев на Западной Украине - еще слегка поднимет
упущенный момент.
нужно опускать до 14. и мальчиков и двочек . как в парагвае.
на годок войны хватит пенсов защищать. а там .....Дорога дальняя, казённый дом, тюрьма центральная, меня парнишечку, по новой ждёт.
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