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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12143121441214512146
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:24

Frant
Я ці півроку іншим займався, думав ви всі ці питання знаєте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:08

  Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?

Там одна сторона скління любої з будівель, що постраждали, коштує в рази більше, ніж знищений автопарк. Та що там, ті октавії і сх5, що згоріли, коштують дешевше, ніж любе вікно в рестику, власник якого давав емоційне інтервʼю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:Та що там, ті октавії і сх5, що згоріли, коштують дешевше, ніж любе вікно в рестику, власник якого давав емоційне інтервʼю.


Надир Ахундов, азербайджанець, власник Бакінського бульвару на обухівській трасі, ми знайомі ще з 90х - впевнений, що він відновить свій «Шах Плов», яким так пишався і в який він дійсно вклав душу

а керівництво бц Торонто-Київ (це той сірий зіккурат за бц Грандом на місці мого колишнього дитсадочка) заявило, що лише вибиті вікна, не рахуючи фасад вартують 100+ К

але головне питання - який сенс порівнювати корчі (по суті розходники) з нерухомістю?

це маразм, навіщо його розповсюджувати?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.
Цей Надир займається бізнесом. Бізнес це взагалі ризикована річ. Він за десятки років заробив на нове скло. І відновить свій заклад.
Чомусь з лукянівки не виїзжають, міняють скло і не вигониш. Працюють далі.

мова про те,що в квартири відновлять, поставлять скло.
Автівки які коштують як 1к квартира - ні.

І ніхто з експертів не базікає про це, а розповсюджує дурню
Бетон
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