Frant
Я ці півроку іншим займався, думав ви всі ці питання знаєте.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 13:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.
Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.
Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?
Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:08
Там одна сторона скління любої з будівель, що постраждали, коштує в рази більше, ніж знищений автопарк. Та що там, ті октавії і сх5, що згоріли, коштують дешевше, ніж любе вікно в рестику, власник якого давав емоційне інтервʼю.
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:18
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Надир Ахундов, азербайджанець, власник Бакінського бульвару на обухівській трасі, ми знайомі ще з 90х - впевнений, що він відновить свій «Шах Плов», яким так пишався і в який він дійсно вклав душу
а керівництво бц Торонто-Київ (це той сірий зіккурат за бц Грандом на місці мого колишнього дитсадочка) заявило, що лише вибиті вікна, не рахуючи фасад вартують 100+ К
але головне питання - який сенс порівнювати корчі (по суті розходники) з нерухомістю?
це маразм, навіщо його розповсюджувати?
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.
Цей Надир займається бізнесом. Бізнес це взагалі ризикована річ. Він за десятки років заробив на нове скло. І відновить свій заклад.
Чомусь з лукянівки не виїзжають, міняють скло і не вигониш. Працюють далі.
мова про те,що в квартири відновлять, поставлять скло.
Автівки які коштують як 1к квартира - ні.
І ніхто з експертів не базікає про це, а розповсюджує дурню
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