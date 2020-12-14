Frant
Я ці півроку іншим займався, думав ви всі ці питання знаєте.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 13:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.
Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.
Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?
Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:08
Там одна сторона скління любої з будівель, що постраждали, коштує в рази більше, ніж знищений автопарк. Та що там, ті октавії і сх5, що згоріли, коштують дешевше, ніж любе вікно в рестику, власник якого давав емоційне інтервʼю.
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:18
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Надир Ахундов, азербайджанець, власник Бакінського бульвару на обухівській трасі, ми знайомі ще з 90х - впевнений, що він відновить свій «Шах Плов», яким так пишався і в який він дійсно вклав душу
а керівництво бц Торонто-Київ (це той сірий зіккурат за бц Грандом на місці мого колишнього дитсадочка) заявило, що лише вибиті вікна, не рахуючи фасад вартують 100+ К
але головне питання - який сенс порівнювати корчі (по суті розходники) з нерухомістю?
це маразм, навіщо його розповсюджувати?
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.
Цей Надир займається бізнесом. Бізнес це взагалі ризикована річ. Він за десятки років заробив на нове скло. І відновить свій заклад.
Чомусь з лукянівки не виїзжають, міняють скло і не вигониш. Працюють далі.
мова про те,що в квартири відновлять, поставлять скло.
Автівки які коштують як 1к квартира - ні.
І ніхто з експертів не базікає про це, а розповсюджує дурню
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:30
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
шось не бачив я там нічого супер дорогого, до того ж половина була внагляк запаркована на а-смузі - це постійна біда біля НЙ бо парковок там нема - але скільки б не вартував корч, він все одно залишається розходником і якщо якісь дурні цього не розуміють, купуючи авто які їм не по кишені - це виключно їх особисті проблеми
зи: взагалі це квінтесенція успішного успіху по-українськи - затягнути якесь бите, втоплене, чи з розірваним від їзди боком мотором лайно, зліпити тут з нього куклу, ще й «переодягнувши» по ходу в більш пізні роки щоб понтуватись, паркуючись у дворах чоловійників на околицях, або кидати на газонах, тротуарах чи смугах для транспорту бгг
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Колись я ще в Торонто працював, то там дуже бодро евакуювали по Антоновича, невже знову розслабились?
Додано: Суб 21 гру, 2024 16:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вони там ніколи особисто й не напрягались - з однієї сторони Новус і ісбушка з постійно запаркованими автівками співробітників, з іншої - НЙ, в якому 90% квартир - це хостели чи просто орендні квартири і вузенький вічно заставлений корчами тротуар перед Шах Пловом - парковок тупо нема
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