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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12144121451214612147>
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:24

Frant
Я ці півроку іншим займався, думав ви всі ці питання знаєте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:08

  Бетон написав:Вчера сгорело дофига автомобилей.
По логике разных экспертов, по их аналогии с недвижимостью, должны рухнуть в стоимости машины.

Стоимость новых автомобилей часто выше стоимости квартир.

Сколько вчера сгорело машин? Сколько вчера сгорело квартир?

Почти все повреждённые дома и квартиры в Киеве восстановили.
Сколько восстановили автомобилей?

Там одна сторона скління любої з будівель, що постраждали, коштує в рази більше, ніж знищений автопарк. Та що там, ті октавії і сх5, що згоріли, коштують дешевше, ніж любе вікно в рестику, власник якого давав емоційне інтервʼю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:Та що там, ті октавії і сх5, що згоріли, коштують дешевше, ніж любе вікно в рестику, власник якого давав емоційне інтервʼю.


Надир Ахундов, азербайджанець, власник Бакінського бульвару на обухівській трасі, ми знайомі ще з 90х - впевнений, що він відновить свій «Шах Плов», яким так пишався і в який він дійсно вклав душу

а керівництво бц Торонто-Київ (це той сірий зіккурат за бц Грандом на місці мого колишнього дитсадочка) заявило, що лише вибиті вікна, не рахуючи фасад вартують 100+ К

але головне питання - який сенс порівнювати корчі (по суті розходники) з нерухомістю?

це маразм, навіщо його розповсюджувати?
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.
Цей Надир займається бізнесом. Бізнес це взагалі ризикована річ. Він за десятки років заробив на нове скло. І відновить свій заклад.
Чомусь з лукянівки не виїзжають, міняють скло і не вигониш. Працюють далі.

мова про те,що в квартири відновлять, поставлять скло.
Автівки які коштують як 1к квартира - ні.

І ніхто з експертів не базікає про це, а розповсюджує дурню
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:30

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.


шось не бачив я там нічого супер дорогого, до того ж половина була внагляк запаркована на а-смузі - це постійна біда біля НЙ бо парковок там нема - але скільки б не вартував корч, він все одно залишається розходником і якщо якісь дурні цього не розуміють, купуючи авто які їм не по кишені - це виключно їх особисті проблеми

зи: взагалі це квінтесенція успішного успіху по-українськи - затягнути якесь бите, втоплене, чи з розірваним від їзди боком мотором лайно, зліпити тут з нього куклу, ще й «переодягнувши» по ходу в більш пізні роки щоб понтуватись, паркуючись у дворах чоловійників на околицях, або кидати на газонах, тротуарах чи смугах для транспорту бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Бетон написав:Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.


шось не бачив я там нічого супер дорогого, до того ж половина була внагляк запаркована на а-смузі - це постійна біда біля НЙ бо парковок там нема - але скільки б не вартував корч, він все одно залишається розходником і якщо якісь дурні цього не розуміють, купуючи авто які їм не по кишені - це виключно їх особисті проблеми

зи: взагалі це квінтесенція успішного успіху по-українськи - затягнути якесь бите, втоплене, чи з розірваним від їзди боком мотором лайно, зліпити тут з нього куклу, ще й «переодягнувши» по ходу в більш пізні роки щоб понтуватись, паркуючись у дворах чоловійників на околицях, або кидати на газонах, тротуарах чи смугах для транспорту бгг
Колись я ще в Торонто працював, то там дуже бодро евакуювали по Антоновича, невже знову розслабились?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Колись я ще в Торонто працював, то там дуже бодро евакуювали по Антоновича, невже знову розслабились?


вони там ніколи особисто й не напрягались - з однієї сторони Новус і ісбушка з постійно запаркованими автівками співробітників, з іншої - НЙ, в якому 90% квартир - це хостели чи просто орендні квартири і вузенький вічно заставлений корчами тротуар перед Шах Пловом - парковок тупо нема
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:27

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись

а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою

і все це за грубі гроші

Хотаб, не слухайте цю маячну про "маркетингову фігню". Ця "маркетингова фігня" і є те що створює цінність об'єкту. Тому якщо для власного проживання купуєте і обираєте між ФТ і чимось іншим. То тільки ФТ. Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року). Нивки Парк не варто купувати взагалі. Краще тоді вже просто орендуйте. Взагалі, проекти КАН - це єдине що варто уваги в Києві. Шкода що Сага накрилась. Бо був хоча б якийсь конкурент. Зараз конкурентів немає. Що погано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись

а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою

і все це за грубі гроші

Хотаб, не слухайте цю маячну про "маркетингову фігню". Ця "маркетингова фігня" і є те що створює цінність об'єкту. Тому якщо для власного проживання купуєте і обираєте між ФТ і чимось іншим. То тільки ФТ. Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року). Нивки Парк не варто купувати взагалі. Краще тоді вже просто орендуйте. Взагалі, проекти КАН - це єдине що варто уваги в Києві. Шкода що Сага накрилась. Бо був хоча б якийсь конкурент. Зараз конкурентів немає. Що погано.
справжню, обʼєктивну, а не надуту рекламою та маркетингом цінність обʼєкта нерухомості визначають лише два фактори:
1) локація
2) технічні характеристики

все інше - маркетингове блаблабла і рефлексія лошків, які на нього ведуться)

проекти КАНа на околицях типу ФТ - переоцінене лошками розпіарене лайно
kingkongovets
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