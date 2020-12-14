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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12144121451214612147
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:27

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:на россии приняли закон кто не пользуется участком 3 года он конфисковывается. (может у кого остался участок в Марике/Бердянске/Крыму)
У россиян с 1 марта 2025 года начнут изымать земельные участки которые не используются в течение трёх лет

В России вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками.

В соответствии с законом, неиспользуемые дачи, огороды и участки под строительство жилья будут изыматься у собственников.

Признаками «неиспользования» земельного участка будут считаться отсутствие фундамента, наличие мусора, а также заросший деревьями и травой участок.
понравилось наличие мусора. то есть соседи скидывают на чужой огород мусор, огород принадлежит бабушке, убоать мусор или обрабатывать его она не может, поэтому конфискация.
Та якісь полумєри. Імітація тимчасового права власності.

Цікаво, через який час такий закон тільки з врахуванням досвіду та деякими варіаціями приймуть у нас? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:31

  kingkongovets написав:справжню, обʼєктивну, а не надуту рекламою та маркетингом цінність обʼєкта нерухомості визначають лише два фактори:
1) локація
2) технічні характеристики

все інше - маркетингове блаблабла і рефлексія лошків, які на нього ведуться)

проекти КАНа на околицях типу ФТ - переоцінене лошками розпіарене лайно


з локацією зрозуміло, а що таке технічні характеристики у цьому контексті?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  kingkongovets написав:справжню, обʼєктивну, а не надуту рекламою та маркетингом цінність обʼєкта нерухомості визначають лише два фактори:
1) локація
2) технічні характеристики

все інше - маркетингове блаблабла і рефлексія лошків, які на нього ведуться)

проекти КАНа на околицях типу ФТ - переоцінене лошками розпіарене лайно


з локацією зрозуміло, а що таке технічні характеристики у цьому контексті?
все від площі, висоти стель і поверха до матеріалу стін і систем опалення
це - база
а вже мопи, ліфти, фасади і інші витребеньки, які ні на що окрім его власників не впливають - якраз і є тим що я називаю маркетинговими фішками
kingkongovets
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