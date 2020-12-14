Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:справжню, обʼєктивну, а не надуту рекламою та маркетингом цінність обʼєкта нерухомості визначають лише два фактори: 1) локація 2) технічні характеристики
все інше - маркетингове блаблабла і рефлексія лошків, які на нього ведуться)
проекти КАНа на околицях типу ФТ - переоцінене лошками розпіарене лайно
з локацією зрозуміло, а що таке технічні характеристики у цьому контексті?
все від площі, висоти стель і поверха до матеріалу стін і систем опалення це - база а вже мопи, ліфти, фасади і інші витребеньки, які ні на що окрім его власників не впливають - якраз і є тим що я називаю маркетинговими фішками
kingkongovets написав:справжню, обʼєктивну, а не надуту рекламою та маркетингом цінність обʼєкта нерухомості визначають лише два фактори: 1) локація 2) технічні характеристики
все інше - маркетингове блаблабла і рефлексія лошків, які на нього ведуться)
проекти КАНа на околицях типу ФТ - переоцінене лошками розпіарене лайно
з локацією зрозуміло, а що таке технічні характеристики у цьому контексті?
все від площі, висоти стель і поверха до матеріалу стін і систем опалення це - база а вже мопи, ліфти, фасади і інші витребеньки, які ні на що окрім его власників не впливають - якраз і є тим що я називаю маркетинговими фішками
пункти 1 і 2 це ключові базові складові цінності. це правда. але це не заважає КАНу утворювати транспортний коллапс в Республіці. в КАН не має жодної нормальної локації, навіть у Юніт. а в ФТ вночі краще не виходити за територію. Хотаб спитав що краще. Нивки парк не йде ні в яке порівняння з ФТ, де не дивлячісь, на маркетинг, люди відпочивають і біля барбекю, в басейні, а на дитячих класних майданах натовпи дітей
можуть бути базові пункти 1 і 2, але, наприклад, пусті ТРЦ, бо вони просто не в тренді. а після реновації там повно людей
Wirująświatła написав:я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.
Доходы упали - поедут в более дешевый район. Сейчас сезонный спад. Так было всегда. Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.
В лютому почнеться нарешті сравжня мобілізація, можливо це вплине на ріст ставок оренди але не там де ви думаєте)
Бетон написав:Нивки парк не йде ні в яке порівняння з ФТ, де не дивлячісь, на маркетинг, люди відпочивають і біля барбекю, в басейні, а на дитячих класних майданах натовпи дітей
я той район ніколи для життя не розглядав (окрім приватного сектору), нікомуне рекомендую і вважаю лайном і те і те, але ФТ лайном роздутим рекламою і маркетингом і через те занадто переоціненим
а щодо активності на придомовій - так особисто мені цей двіж на теріторії абсолютно не подобається, якщо мені хочеться активності я їду або йду в місто пішки бо все поруч, я дуже проти шашликів і дитячих зграй під домом і басейн з дитячим супом всередині мені не потрібен теж мені подобається мій скромний маленький дворик з шлагбаумом, гаражом, спокоєм і охороною
Wirująświatła написав:на россии приняли закон кто не пользуется участком 3 года он конфисковывается. (может у кого остался участок в Марике/Бердянске/Крыму) У россиян с 1 марта 2025 года начнут изымать земельные участки которые не используются в течение трёх лет
В России вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками.
В соответствии с законом, неиспользуемые дачи, огороды и участки под строительство жилья будут изыматься у собственников.
Признаками «неиспользования» земельного участка будут считаться отсутствие фундамента, наличие мусора, а также заросший деревьями и травой участок. понравилось наличие мусора. то есть соседи скидывают на чужой огород мусор, огород принадлежит бабушке, убоать мусор или обрабатывать его она не может, поэтому конфискация.
Та якісь полумєри. Імітація тимчасового права власності.
Цікаво, через який час такий закон тільки з врахуванням досвіду та деякими варіаціями приймуть у нас?
якщо такий що зробити пересіченому гірше, то півроку+-
Wirująświatła написав:я не говорил за всю Одессу, те кейсы о которых знаю, 1й всей семьёй выехали заграницу, 2й переехали туда где дешевле отопление, 3й пока не переехали, но попросили у лорда скидку 500 грн до апреля, типа доходы упали, а цены на всё выросли.
Доходы упали - поедут в более дешевый район. Сейчас сезонный спад. Так было всегда. Прогноз в условиях войны не имеет смысла, но ткну пальцем в небо - в феврале начнется рост ставок аренды. Кто успеет сейчас снять - тот молодец.
В лютому почнеться нарешті сравжня мобілізація, можливо це вплине на ріст ставок оренди але не там де ви думаєте)
Вони взагалі не думають. І нинішня зелена влада 2019, і скоропадсько-грушевські вінниченки 1919 - це все результат нароТного недумання. Кулі, селюки в місті, це як міщанин у дворянстві.
Трамп змушений буде провести справжню мобілізацію і розпочати боротьбу з корупцією, раз нинішні клоуни цього не бажають робити. Або ж - фініта ля комедія, петлюрівський вагончик з новими "стратегами" їде на захід.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 21 гру, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.