Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А эта прекрасноэлитная 1К по семь за метр продаётся год, два, три или так, реклама агентству, смотрите, у нас по цене Манхетрена даже для вас есть Жалко КоляПГС пропал, он бы такую цену прокомментировал с привязкой к своим НьюЙорк.дим.риа
Бетон написав:Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.
шось не бачив я там нічого супер дорогого, до того ж половина була внагляк запаркована на а-смузі - це постійна біда біля НЙ бо парковок там нема - але скільки б не вартував корч, він все одно залишається розходником і якщо якісь дурні цього не розуміють, купуючи авто які їм не по кишені - це виключно їх особисті проблеми
зи: взагалі це квінтесенція успішного успіху по-українськи - затягнути якесь бите, втоплене, чи з розірваним від їзди боком мотором лайно, зліпити тут з нього куклу, ще й «переодягнувши» по ходу в більш пізні роки щоб понтуватись, паркуючись у дворах чоловійників на околицях, або кидати на газонах, тротуарах чи смугах для транспорту бгг
Колись я ще в Торонто працював, то там дуже бодро евакуювали по Антоновича, невже знову розслабились?
Hotab написав:Хто може щось сказати про: Файна Таун Нивки парк
все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись
а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою
і все це за грубі гроші
Хотаб, не слухайте цю маячну про "маркетингову фігню". Ця "маркетингова фігня" і є те що створює цінність об'єкту. Тому якщо для власного проживання купуєте і обираєте між ФТ і чимось іншим. То тільки ФТ. Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року). Нивки Парк не варто купувати взагалі. Краще тоді вже просто орендуйте. Взагалі, проекти КАН - це єдине що варто уваги в Києві. Шкода що Сага накрилась. Бо був хоча б якийсь конкурент. Зараз конкурентів немає. Що погано.
Для себе купивбы навіть хрущь а лучше сталинку в районе м.Арсенальная хорошее место там , на мій погляд