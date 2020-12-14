RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12145121461214712148
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:22

  Бетон написав:
  foxluck написав:
  Бетон написав:в КАН не має жодної нормальної локації

Тетріс в нормальній локації :)
Хоча прильоти були вчора в декількох кварталах звідти, стрьомно.

а ну да, тетріс.
ну там і ціна, 1к 380 куе

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TXRJj.html

А эта прекрасноэлитная 1К по семь за метр продаётся год, два, три или так, реклама агентству, смотрите, у нас по цене Манхетрена даже для вас есть
Жалко КоляПГС пропал, он бы такую цену прокомментировал с привязкой к своим НьюЙорк.дим.риа
барабашов
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 16.06.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:25

  Hotab написав:Frant
Я ці півроку іншим займався, думав ви всі ці питання знаєте.

Невже в окопі з лопатою чі калашом або шмайсером?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3418
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:32

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
Бетон написав:Автівки там по 40...80 тисяч доларів. Ніфіга се расходники.


шось не бачив я там нічого супер дорогого, до того ж половина була внагляк запаркована на а-смузі - це постійна біда біля НЙ бо парковок там нема - але скільки б не вартував корч, він все одно залишається розходником і якщо якісь дурні цього не розуміють, купуючи авто які їм не по кишені - це виключно їх особисті проблеми

зи: взагалі це квінтесенція успішного успіху по-українськи - затягнути якесь бите, втоплене, чи з розірваним від їзди боком мотором лайно, зліпити тут з нього куклу, ще й «переодягнувши» по ходу в більш пізні роки щоб понтуватись, паркуючись у дворах чоловійників на околицях, або кидати на газонах, тротуарах чи смугах для транспорту бгг
Колись я ще в Торонто працював, то там дуже бодро евакуювали по Антоновича, невже знову розслабились?

Ві и там были (с) ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3418
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:36

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Хто може щось сказати про:
Файна Таун
Нивки парк

все це - маркетингова фігня, за яку ти будеш платити і якою майже ніколи не будеш користуватись

а по факту - велика щільність, ніякий звукозахист і повна дупа з локацією і логістикою

і все це за грубі гроші

Хотаб, не слухайте цю маячну про "маркетингову фігню". Ця "маркетингова фігня" і є те що створює цінність об'єкту. Тому якщо для власного проживання купуєте і обираєте між ФТ і чимось іншим. То тільки ФТ. Просто знайдіть варіант за нормальною ціною (1400-1700 за метр без ремонту - ну, тобто десь ціна 2018 року). Нивки Парк не варто купувати взагалі. Краще тоді вже просто орендуйте. Взагалі, проекти КАН - це єдине що варто уваги в Києві. Шкода що Сага накрилась. Бо був хоча б якийсь конкурент. Зараз конкурентів немає. Що погано.

Для себе купивбы навіть хрущь а лучше сталинку в районе м.Арсенальная хорошее место там , на мій погляд
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3418
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:41

  Vadim_ написав:Для себе купивбы навіть хрущь а лучше сталинку в районе м.Арсенальная хорошее место там , на мій погляд

Я рекомендував би поспілкуватись з ріелторами. Вони рекомендують купляти там далеко не по всій локації, якщо під оренду.
Як для себе - де завгодно, аби грошей вистачило би.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23995
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1716 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12145121461214712148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25121 16766793
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2024 17:32
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5482972
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57482
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13280)
21.12.2024 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.