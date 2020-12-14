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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12146121471214812149
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:08

  Hotab написав:Vadim_
Я міркував що


Міркувать тобі ніхто не заважає. Податки спитай з тих, кому платив. Мені не платив ти нічого. А якщо між нами є якийсь раптом договір про послуги, то ти будеш труси останні продавати, так як недоплатив мені. :lol:
То ще будеш чекати хто тебе буде в Дніпрі рятувати, чи визрів на комбайні в атаку?

Які до в бо йоби отримували і існували на наші податки а коли війна то ще й пи з дять чьому ти не у окопі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:12

  Hotab написав:Vadim_
Я міркував що


Міркувать тобі ніхто не заважає. Податки спитай з тих, кому платив. Мені не платив ти нічого. А якщо між нами є якийсь раптом договір про послуги, то ти будеш труси останні продавати, так як недоплатив мені. :lol:
То ще будеш чекати хто тебе буде в Дніпрі рятувати, чи визрів на комбайні в атаку?

Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан і інших платників податків а не сидиш у посадці під Покровом
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 21 гру, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:13

  Vadim_ написав:Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан


Вы что,тоже с Днепра?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:20

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан


Вы что,тоже с Днепра?

С посёлка 1 мая, знаете такой?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:28

Vadim_
Ти , паскуда ,

Ти мавпа це в обличчя скажи, я тобі це пропонував не раз. Але ти старий алкаш сміливий на форумі лише))
За «податки форумчан» не ховайся, свою ОК-5 і ОК-7 неси, глянемо.
Hotab
 
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