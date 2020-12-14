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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 21:08
Hotab написав:Vadim_
Я міркував що
Міркувать тобі ніхто не заважає. Податки спитай з тих, кому платив. Мені не платив ти нічого. А якщо між нами є якийсь раптом договір про послуги, то ти будеш труси останні продавати, так як недоплатив мені.
То ще будеш чекати хто тебе буде в Дніпрі рятувати, чи визрів на комбайні в атаку?
Які до в бо йоби отримували і існували на наші податки а коли війна то ще й пи з дять чьому ти не у окопі?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:12
Hotab написав:Vadim_
Я міркував що
Міркувать тобі ніхто не заважає. Податки спитай з тих, кому платив. Мені не платив
ти нічого. А якщо між нами є якийсь раптом договір про послуги, то ти будеш труси останні продавати, так як недоплатив мені.
То ще будеш чекати хто тебе буде в Дніпрі рятувати, чи визрів на комбайні в атаку?
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан і інших платників податків а не сидиш у посадці під Покровом
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 21 гру, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:13
Vadim_ написав:
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан
Вы что,тоже с Днепра?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:20
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан
Вы что,тоже с Днепра?
С посёлка 1 мая, знаете такой?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:28
Vadim_
Ти , паскуда ,
Ти мавпа це в обличчя скажи, я тобі це пропонував не раз. Але ти старий алкаш сміливий на форумі лише))
За «податки форумчан» не ховайся, свою ОК-5 і ОК-7 неси, глянемо.
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