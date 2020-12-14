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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 гру, 2024 21:08
Hotab написав:Vadim_
Я міркував що
Міркувать тобі ніхто не заважає. Податки спитай з тих, кому платив. Мені не платив ти нічого. А якщо між нами є якийсь раптом договір про послуги, то ти будеш труси останні продавати, так як недоплатив мені.
То ще будеш чекати хто тебе буде в Дніпрі рятувати, чи визрів на комбайні в атаку?
Які до в бо йоби отримували і існували на наші податки а коли війна то ще й пи з дять чьому ти не у окопі?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:12
Hotab написав:Vadim_
Я міркував що
Міркувать тобі ніхто не заважає. Податки спитай з тих, кому платив. Мені не платив
ти нічого. А якщо між нами є якийсь раптом договір про послуги, то ти будеш труси останні продавати, так як недоплатив мені.
То ще будеш чекати хто тебе буде в Дніпрі рятувати, чи визрів на комбайні в атаку?
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан і інших платників податків а не сидиш у посадці під Покровом
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 21 гру, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:13
Vadim_ написав:
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан
Вы что,тоже с Днепра?
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:20
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан
Вы что,тоже с Днепра?
С посёлка 1 мая, знаете такой?
потом там куличенко с бизнесменами с некоторыми там построились на улице Рыбинской
из за ограждения парка Гагарина я махал рукой дарагому Леониду
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 21 гру, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Vadim_
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:28
Vadim_
Ти , паскуда ,
Ти мавпа це в обличчя скажи, я тобі це пропонував не раз. Але ти старий алкаш сміливий на форумі лише))
За «податки форумчан» не ховайся, свою ОК-5 і ОК-7 неси, глянемо.
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Hotab
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:32
kingkongovets написав: Бетон написав: Бетон написав:
в КАН не має жодної нормальної локації
Тетріс в нормальній локації
Хоча прильоти були вчора в декількох кварталах звідти, стрьомно.
а ну да, тетріс.
ну там і ціна, 1к 380 куе
ну от шо ти постійно мелеш, тобі не соромно взагалі?)
1) Даймонд Хілл
2) Тетріс 2 черги
3) Сентрал Парк 2 черги
ще є величезний клапоть на Маккейна від Філатова до Інтергал плази де вони почали зі школи
і це тільки житлові, бо у них і Мандарін і Оушен ще в портфоліо присутні
в їх Республіці до речі метр з ремонтом вже коштує дорожче ніж метр в перших чергах НЛ і десь однаково з ФК2
бо в маркетинг ніконовці вміють краще за всіх
Аби спорить до всирачки.
Централ парк нікому не цікавий. Нащо якісь окремі клубні будинки
Маркетинг багато вирішує як видно. Для сімей з дітьми, яких в нормальній країні повинно бути багато, це все має велике значення.
Мені особисто теж достатньо маленьго дворика
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 21 гру, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:34
Hotab написав:Vadim_
Ти , паскуда ,
Ти мавпа це в обличчя скажи, я тобі це пропонував не раз. Але ти старий алкаш сміливий на форумі лише))
За «податки форумчан» не ховайся, свою ОК-5 і ОК-7 неси
, глянемо.
Давай херой спочатку свої
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Vadim_
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:36
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Ти , паскуда , наразі отримуєш пенсію з моїх податків і форумчан
Вы что,тоже с Днепра?
С посёлка 1 мая, знаете такой?
потом там куличенко с бизнесменами с некоторыми там построились на улице Рыбинской
Хороший райончик, куда нам до вас
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:42
Господар Вельзевула написав:
Хороший райончик, куда нам до вас
Я не они и они не с єтого района. потом купили
хз как но Вторчермет Днепра купил улицу в Днепре , привет Куличенко і Боре
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:47
Бетон написав:
Централ парк нікому не цікавий. Нащо якісь окремі клубні будинки
а ти дурню не ляпати фізично не здатний, так?)
зи: а маркетинг як і віра в бога - приносить користь не тим хто в них вірить і ведеться, а тим хто їх використовує
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