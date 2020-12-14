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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:54
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:05
Vadim_
«Мої» у тебе за щоки не помістяться.
Ти алкобидло тут про податки зачитувало,. То показуй їх.
Неси їх сюди з дії.
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:06
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